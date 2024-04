Así es el clan familiar de Emilio Aragón; su mujer Aruca, sus tres hijos y sus cuatro nietos

El legado de los Aragón es uno de los más documentados entre los artistas españoles. Emilio Aragón debutó en escena como Milikito con Los Payasos de la Tele acompañado de su padre Miliki y de sus tíos Gaby y Fofó, cuyas raíces familiares en el mundo del espectáculo se remontan hasta el siglo XIX.

El paso de los años llevó a Emilio Aragón a trabajar en decenas de proyectos televisivos en los que ha ejercido en todos los roles, desde actor protagonista hasta productor.

Una exitosa vida profesional que ha sabido combinar con otra idílica vida personal junto a Aruca Fernández-Vega Feijóo, con quien lleva más de 40 años casado y con quien ha tenido tres hijos: Icíar, Macarena y Nacho.

Sus vástagos no han seguido la tradición familiar en el mundo del espectáculo, pero han dedicado sus esfuerzos a otras aventuras empresariales con proyectos de moda y gastronómicos, que muestran en redes como auténticos influencers.

Icíar Aragón

La mayor de los hijos de Emilio Aragón es también la única que, hasta ahora, ha aumentado el clan con sus cuatro hijos: Martín, Aruca, Teo y Cuba, fruto de su matrimonio Hugo Rodríguez de Prada, fundador de la cadena de restaurantes [Grosso Napoletano].

Ichi, como la conocen sus más cercanos, conoció a su esposo cuando estudió Publicidad y RRPP en la ESIC Business & Marketing School, antes de irse a Nueva York a proseguir con su formación con un máster en Fine Arts en la Academia de Cine.

Desde entonces, Ichi no ha dejado de volcarse en diferentes proyectos profesionales que la llevaron a compartir la marca de ropa Name the brand con María Pombo, aunque luego se desligó de la firma, a ser una de las socias de Madreamiga, una de las pastelerías más de moda de la Comunidad de Madrid.

Además, a la hija mayor de Emilio Aragón le encanta compartir el día a día de su familia en redes sociales, dando consejos sobre la crianza de sus cuatro retoños y compartiendo sus momentos más felices con sus seguidores.

Macarena Aragón

La mediana de la familia es la que más apegada está al mundo de la moda. Macarena comenzó sus estudios en Moda en la Universidad Camilo José Cela, profundizando en la materia con un máster de Estilismo en el Istituto Marangoni de Milán.

Ya desde el comienzo, Macarena tuvo claro que su mejor aliada para comenzar un proyecto empresarial no sería otra que su madre Aruca Fernández-Vega, con quien trabajó en la firma de ropa Lexdeux, ella como asesora de estilismo y su progenitora como socia capitalista.

No hay más que pasarse por su perfil de Instagram o por su página personal -donde acredita su trayectoria como directora creativa, estilista de moda y diseñadora- para darse cuenta de que Macarena es una auténtica enamorada de la moda que ha hecho de su pasión su medio de vida.

Además, al igual que su hermana mayor, también suele publicar sus momentos familiares más divertidos, demostrando que la familia de Emilio Aragón está muy unida.

Nacho Aragón

Nacho es el más pequeño de los hijos de Emilio Aragón y uno de los más activos en el plano empresarial. Desde hace años se encuentra al frente de Neutrale, una marca de ropa fundada junto a sus amigos Rodrigo Fernández y Jaime Gil y con la que se ha aventurado en otros sectores.

Una de sus últimas aventuras ha sido la apertura de los espacios gastronómicos de Casa Neutrale bajo el paraguas de la marca, diversificando los locales en base a cada momento del día. Con un marcado carácter castizo, también forma parte de los fundadores de la churrería Mano Santa, una de las favoritas de María Pombo, junto a su tía Amparo y su pareja, la influencer Bea Gimeno.

Gracias a ella es cada vez más habitual conocer algunos detalles de la vida privada del joven, como sus viajes en compañía del influencer Tomás Páramo, o ver como crece su perrita Nut.

El mítico programa de televisión que estuvo a punto de presentar Emilio Aragón