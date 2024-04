La historia y las versiones de 'Mediterráneo', la canción de Serrat elegida como la Mejor canción en español de la historia

Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa

Escondido tras las cañas duerme mi primer amor

Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya

Y amontonao en tu arena

Tengo amor, juegos y penas, yo...

Resulta casi imposible no reconocer estos versos. Es el arranque de Mediterráneo de Joan Manuel Serrat, premio Princesa de Asturias de las Artes 2024 y autor de este tema que encabeza la lista de las 200 mejores canciones de la historia del pop-rock español de la revista Rolling Stone.

El músico catalán escribió este himno intergeneracional en 1971 cuando su carrera aún estaba empezando y no dejó de cantarlo hasta su despedida de los escenarios el 23 de diciembre de 2022. La canción ha sonado durante más de 50 años y seguro seguirá sonando a lo largo de los años, llevando a quien la canta y a quien la escucha a preguntarse de qué habla Serrat en este emblemático tema.

Las hipótesis sobre 'Mediterráneo' de Serrat

El cantante catalán tardó mucho en explicar el significado de la canción, así que hasta ese momento surgieron muchas hipótesis y teorías sobre cuál podía ser su inspiración.

Algunos decían que la escribió mientras estuvo encerrado en el Monasterio de Montserrat, en la comarca de Bages, junto a otros artistas en 1970. Lo hicieron a modo de protesta por el Proceso de Burgos.

También se dice que pensó en llamarla Amo el mar o Hijo del Mediterráneo y se llegó a decir que compuso el disco con el mismo nombre entre agosto y noviembre de 1970, mientras viajó por diferentes lugares del país.

La verdadera historia de 'Mediterráneo'

Ante tantas intrigas y preguntas, Serrat reveló la verdad en una entrevista en El País en 2014 y explicó que escribió Mediterráneo desde el exilio y la añoranza a su tierra.

"Estaba en México, llevaba semanas en el interior. Soñaba, literalmente con él. Agarré el coche y me fui a un lago, aunque sólo fuera por hacerme a la idea del mar que yo añoraba. Es en esos casos cuando me doy cuenta de que para mí, el mar, y concretamente el Mediterráneo es una identidad: una identidad feliz", explicó.

Aunque es habitual que los artistas terminen aborreciendo la canción que más fama les ha dado, esto no es el caso de Joan Manuel y Mediterráneo: "Jamás, jamás, renegaré de esta o de cualquier otra de mis canciones. Me sentiré eternamente agradecido, son ellas quienes me han hecho lo que soy. Así que siempre la cantaré por obligación, pero lo que es más importante, por gusto".

Las versiones de 'Mediterráneo' de Serrat

La canción no tiene fecha de caducidad para Serrat ni tampoco para numerosos músicos de hoy como Estopa o María José Llergo que se han animado a versionar la canción que en 2017 se convirtió también en himno de la acción solidaria del colectivo Casa Nostra, Casa Vostra. En esta acción participó el propio Serrat al que se unieron otros nombres como Antonio Orozco, Pablo Alborán, Sidonie, Santi Balmes o Joana Serrat.

"Queremos acoger a personas que huyen de las guerras, del hambre, de la persecución política, por motivos de orientación sexual o por sus creencias. Pero también queremos acoger a aquellas personas que ya están aquí y siguen teniendo dificultades para desarrollar una vida digna. A todas estas personas les queremos decir: nuestra casa es su casa", decía el mensaje que sirvió como carta presentación de este versión.

Letra completa de 'Mediterráneo' de Serrat

Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa

Y escondido trás las cañas, duerme mi primer amor

Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya

Y, amontonado en tu arena, guardo amor, juegos y penas

Yo, que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno

Que han vertido en ti, cien pueblos, de Algeciras a Estambul

Para que pintes de azul sus largas noches de invierno

A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura

A tus atardeceres rojos, se acostumbraron mis ojos

Como el recodo al camino

Soy cantor, soy embustero

Me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero

¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo?

Nací en el Mediterráneo

Y te acercas, y te vas después de besar mi aldea

Jugando con la marea, te vas pensando en volver

Eres como una mujer perfumadita de brea

Que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme

Ay, si un día, para mi mal, viene a buscarme la parca

Empujad al mar mi barca con un levante otoñal

Y dejad que el temporal desguace sus alas blancas

Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo

En la ladera de un monte, más alto que el horizonte

Quiero tener buena vista

Mi cuerpo será camino

Le daré verde a los pinos y amarillo a la genista

Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo

Nací en el Mediterráneo

Nací en el Mediterráneo