Así es la familia de Joan Manuel Serrat: su mujer Candela Tiffón, sus tres hijos y sus nietos

Tras casi seis décadas de carrera, el 23 de diciembre de 2022 Joan Manuel Serrat dijo adiós a los escenarios para centrarse en su familia. El músico catalán, reconocido con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2024, tomó esta decisión para estar cerca de su mujer, Candela Tiffón, con quien lleva casi 50 años de amor, sus hijas y sus nietos, a los que ha mantenido siempre alejados de los focos.

La familia de Serrat ha sido su gran apoyo y el cantante de 80 años asegura que su pareja ha sido el pilar de su carrera, pese a que nunca ha querido dedicarle una canción.

"Ella se encuentra por encima de cualquier esquema que una canción pueda plantear. Es la persona con la que llevo cuarenta años, tengo hijos y nietos y comparto un perro. Y es una mujer a la que jamás se le ocurrió contarme qué opina sobre mis letras, lo que me parece maravilloso… Y no lo menciono porque vaya a leer esta entrevista: no suele hacerlo", decía en una entrevista publicada en 2018, una de las pocas en las que se ha hablado públicamente de Candela.

Quién es Candela Tiffón, la mujer de Serrat

La discreción es el sello de identidad de esta pareja, que se dio el "sí, quiero" en diciembre de 1978 en una boda secreta en la localidad de Camprodón en Girona y con la que ha formado un hogar sólido.

"No existió esta decisión absolutamente radical, todo fue una progresión. Todo son coincidencias, nos conocimos, empezamos a conocernos más, fuimos siguiendo, siguiendo, siguiendo. Y aquí estamos. En un momento determinado decides que ya no tiene que ir más a casa de sus padres, o mejor dicho, lo decide ella, y cojonudo, a ver que pasa. Y te das cuenta de que lo que va pasando está bien. Entonces vas, sigues funcionando y pasan más cosas", contó Serrat sobre sus inicios en una entrevista con Maruja Torres en la revista Fotogramas.

En aquel momento, Candela aparecía en los medios como una joven de 20 años (Serrat tenía 34 cuando se casaron) hija de José Tiffón, director en aquel momento de la Feria de Muestras de Barcelona, y cuñada del escultor Xavier Corberó. Los titulares también destacaban que había trabajado como modelo en algunas campañas publicitarias.

Las dos hijas de Joan Manuel Serrat y Candela Tiffón

Un año después de la boda, Joan Manuel Serrat y Candela Tiffón dieron la bienvenida a la primera hija de la pareja, y segundo hijo de Serrat. El cantante fue padre por primera vez en 1969, año en que nació su hijo Queco, fruto de su relación con la también modelo Mercè Domènech.

María Serrat Tiffón nació en 1979. A los 45 años es instructora de yoga en Australia, donde vive con su pareja, el entrenador Stuart Smith, a quien conoció en el Circuito de Montmeló cuando trabajaba como periodista deportiva, y sus dos hijos, Oliver y Nicholas. El mayor tiene ocho años y el pequeño cumple cinco el próximo 2 de mayo.

Candela Serrat, mucho más conocida por su trabajo ante las cámaras en España, nació en 1986. Tiene ahora 38 años.

Empezó su carrera como actriz de televisión en 2012 y desde entonces ha trabajado en series como Seis hermanas, Caronte, Estoy vivo o La riera. Fue en la primera donde conoció al actor Daniel Muriel, con quien contrajo matrimonio en junio de 2019 y con quien recibió a su primera hija en julio de 2020.

Mérida es la quinta nieta de Serrat, el sexto está en camino. En febrero la actriz compartió la noticia en sus redes al publicar una foto con el comentario +1 en Instagram.

Queco, el hijo mayor de Serrat, y sus nietas mayores

Antes de conocer a Candela Tiffón, Joan Manuel Serrat tuvo varias relaciones muy conocidas, una de ellas fue con la modelo catalana Mercè Domènech, con quien tuvo a su primer hijo.

Manuel Serrat Domènech nació en 1969. La pareja nunca se casó y, tras separarse, mantuvo siempre una muy buena relación. Serrat ha estado siempre pendiente de su hijo mayor, igual que de las hijas de éste. Queco es el padre de Luna y Lucía Serrat, las nietas mayores del cantante catalán.

Productor de televisión, Queco lleva una vida muy discreta. La mayoría de las fotos que hemos visto de él son a través de su hija, Luna, que sube imágenes suyas a Instagram Stories. Otra es esta que publicó en mayo en su cuenta de Instagram, que lleva sin actualizar desde entonces.

Queco le dio a Serrat a su primera nieta, Luna, que nació en 1997, cuando el cantante tenía 53 años.

Luna es, junto a Candela, la otra integrante más mediática del clan Serrat.

Licenciada en Periodismo y Comunicación Audiovisual, la joven estudia para ser actriz con la profesora Raquel Pérez en Madrid y también se está formando musicalmente. Su nombre suena por su trabajo y por sus contactos. Es amiga de rostros conocidos como Ana Matamoros (hija de Kiko Matamoros), Anna Padilla (hija de Paz Padilla) o Belén Écija (hija de la actriz Belén Rueda).

Luna tiene una hermana, Lucía, de 23 años, que debe su nombre a una de las canciones más famosas de su abuelo.

De perfil mucho más discreto que su hermana, Lucía mantiene su perfil de Instagram cerrado igual que su madre, Malena, a la que conocemos también por las fotos de Luna.