Qué dice la letra de la canción que Diego, de Veintiuno, le ha escrito a Inés Hernand

No todo el mundo puede presumir de que Veintiuno le ha escrito una canción, pero sí lo puede hacer Inés Hernand, a la que el cantante Diego Arroyo le ha dedicado un tema en una reciente actuación.

La cómica y el líder de la banda de Toledo son grandes amigos —hasta han cantado juntos en el Granada Sound— y de ahí este divertido homenaje del músico en el que el músico cuenta las verdades de su compañera. ¡La letra no tiene desperdicio!

Como la Inés es un poquito amiga mía

Quiero evitar ciertos detalles que no deba

Como que hay veces cuando hablamos por el WhatsApp

Que a las dos horas y seis meses me contesta

Y yo no soy una persona rencorosa

Si algo en la vida he deseado ser discreta

Santa Teresa de Calcuta de los workers

No hay nada aquí que el ente público no sepa

Inés Judit Hernández Martínez

Como CV manda un link a Wikipedia

Trabaja 17 días por semana

No duerme ocho horas desde los 90

El nombre que más ha googleado nunca un facha

Da dolores y --- de la comedia

Inés Hernand es mariliendre con honores

y para dar desilusiones no es bollera

[Estribillo]

Hay tantas cosas que puedo citarte para el estribillo que me hace falta

Puedo alabar tu sabiduría, puedo ensalzartu palabra hablada

Pero ninguna como tu discurso a tu profesora de secundaria

Te recito el Martín Ferro, hija de puta

Te recito el Martín Ferro, hija de puta

Inés nunca se acobarda, no se calla, no se oculta,

Te recita el Martín Fierro, hija de puta

---

Y como boca te instala una metralleta

Inés en una rueda pública de prensa

Diciendo lo que todo el mundo piensa

Inés Hernand nunca se llena la bañera

Porque la agenda 2030 no le deja

Solo se salta en ocasiones que la llena

De lágrimas de putos nazis que se quejan

Hay tantas cosas que puedo contarte en el estribillo

Puedo enterrarte en vergüenza ajena, hacer que quieras subir a casa

Pero ninguna como ese discurso a tu tutora de secundaria

Te recito el Martín Ferro, hija de puta

Te recito el Martín Ferro, hija de puta

Inés nunca se acobarda, no se calla, no se oculta,

Te recita el Martín Fierro, hija de puta

Algunas cosas que he pensado dejar fuera

Pero Rubén me ha recomendado que metiera

En una playlist colectiva eres la hortera

Y eres la fan número 1 de Pamela

Te recita el Martín Fierro, hija de puta

Te recita el Martín Fierro, hija de puta

Inés nunca se acobarda, no se calla, no se oculta,

Te recita el Martín Fierro, hija de puta

De dónde viene la frase 'Te recito el Martín Fierro'

Diego Arroyo repite en la canción la frase Te recito el Martín Fierro, hija de puta y todo tiene que ver con una anécdota de instituto que contó a Victoria Martín y Carolina Iglesias en su podcast en 2021.

En el instituto los profesores le decían "Inés, usted no está en posición de hablar" [por su forma de pensar]. ¿En serio? ¿Le iba a condicionar su ética frente a su buen currículos?

"Te saco ochos y nueves, hija de la gran pedazo de puta. Te recito el Martín Fierro, me comes los cojonazos, mediocre de mierda. Que no tienes ni la puta plaza conseguida porque eras una puta bastarda y tienes el valor de decir por la puta boca? rancia? anda", contó la cómica, que en ese momento tenía 14 años y llegó a plantearse si seguir en el centro o marcharse.

Sus padres no le apoyaron en ese momento (y en general nunca) e Inés se presentó al año siguiente en el instituto con la camiseta de Los Ramones y tachuelas para hacer efecto erizo. Ese día se encontró en la puerta a Andrea Compton con un aspecto muy similar. Así fue como nació una amistad que continúa más de 15 años después.