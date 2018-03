50 madres y sus hijos con Síndrome de Down cantan juntos para normalizar la percepción del trastorno

Las madres del grupo de Facebook 'Designer Genes', que entre 2013 y 2014 tuvieron un hijo con Síndrome de Down, se han unido en un emotivo vídeo, editado por el padre de uno de los pequeños, para cambiar las ideas que la sociedad tiene de este trastorno.

En el vídeo, titulado 50 Mums, 50 Kids, 1 Extra Chromosome ('50 madres, 50 niños y un cromosoma extra'), aparecen las mujeres junto a sus hijos interpretando la letra de A Thousand Years de Christina Perri en Makaton, el lenguaje de signos británico que ayuda a personas con problemas de aprendizaje o comunicación.

Asimismo, las familias explican que antes de usar la canción de Perri, se pusieron en contacto con la cantante estadounidense y, aseguran que tanto ella como su marido, Paul Costabile, respondieron en menos de una hora y mostraron su apoyo al proyecto.

Por otra parte, una de las madres que aparece en el vídeo, Angela Mui, de 44 años, vive en Escocia y no dudó en unirse a la iniciativa para "ayudar a cambiar las actitudes hacia el síndrome de Down", ya que el 90% de los abortos que se realizan en Reino Unido son de bebés con este trastorno. Y añade que "tener un hijo con síndrome de Down no asusta y es una aventura maravillosa, llena de alegría, amor y algunos desafíos".