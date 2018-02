Un avión con 60 fontaneros aterriza de emergencia por culpa de la avería de un inodoro

Habéis compartido unos días geniales juntos. Tenías esperanzas de que la cosa fuera a más, pero te vas a quedar con las ganas. Ha decido que no quiere que os sigáis viendo. Vale, no te has enamorado, pero aun así... no dejas de darle vueltas, de preguntarte por qué se ha ido e imaginar qué habría pasado si hubiéseis seguido juntos. Esta "obsesión" no es solo cosa tuya, es una conducta muy humana. La ciencia tiene la explicación.