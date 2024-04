Los cuatro pezones de Harry Styles: las imágenes del cantante sin camiseta

Harry Styles tiene cuatro pezones, los rumores son ciertos.

El cantante británico confirmó en una entrevista en 2017 con Chelsea Handler que no era mentira. Ella le preguntó si era verdad o un rumor, a lo que él respondió que era "correcto" y aclaró donde los tiene: "Donde todos... y un poco más abajo".

La primera vez que el intérprete de Watermelon sugar mostró públicamente su torso sin camiseta fue en el videoclip de Kiss you (2012), cuando todavía seguía en One Direction. Hizo un pequeño guiño simulando que surfeaba y tapándose primero los principales y después los otros.

Los cuatro pezones de Harry Styles

Como se puede apreciar, parecen simples lunares, sin embargo, si se observan de cerca son pezones reales con su morfología y todo, solo que más pequeños.

Por qué Harry Styles tiene cuatro pezones

Harry Styles sufre una condición médica llamada politelia, que consiste en la presencia de múltiples pezones sin relación anatómica de estructuras glandulares.

Como señala la web Medlineplus, no tienen relación con otras afecciones o síndromes y los pezones adicionales usualmente se presentan en una fila por debajo de los pezones normales. Con frecuencia no se los reconoce como pezones extra debido a que tienden a ser pequeños y a no estar bien formados.

Explica que en la mayoría de casos no requieren ningún tratamiento ni se deben extirpar.