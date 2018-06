Frank Cuesta contra animalistas y veganos: “No valéis ni la mierda que cagáis”

En el mundo de Internet parece ser que está de moda insultar y criticar a personajes públicos sin ningún motivo. El problema es grave y va más allá cuando los famosos se sienten amenazados y explican que han llegado a recibir mensajes que les desean la muerte a ellos y a su familia.

Esto es lo que ha vivido Frank Cuesta que, cansado de las críticas por haber estado en una plaza de toros, ha decidido hacer un vídeo en el que arremete contra los animalistas. Para empezar, el presentador ha dejado claro que si ha visitado una plaza de toros ha sido porque está grabando un programa sobre este tema, aunque en su publicación se ha centrado en "el veganismo y el animalismo del odio", como él mismo ha definido.

Tras varios mensajes contra él, Cuesta decidió compartir uno de los tuits que recibió, con la idea de que sus seguidores lo increparan, pero lo que ocurrió fue todo lo contrario y lo tacharon a él de estar en contra del veganismo y del animalismo.

"No sois animalistas ni veganos, como deberíais de ser. Estoy hablando a toda esa gentuza que se dedica a meterse en las redes sociales, a insultar, a difamar y a hablar mierda. No valéis ni la mierda que cagáis", son sus contundentes palabras que ha expresado en su vídeo en YouTube.

Además, Frank Cuesta añade que lo que hacen ese tipo de haters es "dar un nombre asqueroso" a todo aquello relacionado con el animalismo y el veganismo, que según su opinión "se han convertido en un movimiento de odio y debería ser un movimiento de amor por la vida y por los animales".

"No soy animalista pero soy muy ecologista, porque la naturaleza es mucho más que animales" declara el presentador, que añade que está "en contra de cualquier espectáculo con animales" pero siente que, a pesar de sus ideales, "en las plazas de toros me reciben mejor que en las redes sociales".

Con este vídeo, de más de siete minutos de duración, Frank Cuesta opina que "El veganismo comienza por respeto y educación, cosa que no tenéis". Y expone que, "Llevo años luchando por lo que creo, con mucho sacrificio, dolor y dinero por el bienestar de los animales Vosotros no lo hacéis porque los que lo hacen no están en las redes sociales tocando los cojones".

Para finalizar, el presentador deja claro que no parará de luchar "Ni me vais a callar ni a parar acciones".