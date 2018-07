La actriz Helen Hunt la lía por partida doble: felicitación ‘indepe’ con error geográfico incluido

La conocida actriz, ganadora de un Óscar por su papel en ‘Mejor… imposible ’, ha pasado por Barcelona coincidiendo con la celebración del Independence Day de Estados Unidos , el 4 de julio, la gran fiesta patriótica de los americanos. Así que la californiana ha querido felicitar a sus compatriotas, pero su forma de hacerlo ha levantado más de una crítica entre sus seguidores. ¡Y en Vamos Tarde no hemos podido resistirnos a comentarlo!

Helen Hunt, contraria a bastantes de las políticas de su presidente Donald Trump, compartió una foto de uno de los balcones de la Ciudad Condal que muestra una enorme pancarta con la palabra “Democracia”, escrita en catalán. Además, acompañaba el tuit del texto "Feliz cuatro [de julio] desde España", junto a varios iconos: La Estatua de la Libertad, la bandera de Estados Unidos (hasta aquí todo bien)… ¡y la bandera de Portugal! Pero… ¿en qué quedamos? ¡Escucha el audio porque le hemos querido dar unas pistas a la actriz para diferenciar claramente un país del otro! 😂

El tuit corrió como la pólvora, y las críticas no tardaron en hacer su aparición. Muchos le reprochaban que hubiera elegido una pancarta con mensaje independentista para su felicitación: "Siento decirte que apoyar esa causa es como apoyar la independencia del estado de California. (…) Por cierto, esa no es la bandera de España. Siempre he sido un gran seguidor tuyo”, rezaba uno de los tuits de un fan español.

Otros eran un poco más directos:

Aprovechando que la pancarta pide “democracia” ella lanzó un mensaje en forma de hashtag contra la polémica medida de Trump contra determinados tipos de inmigración en el país, que colateralmente lleva aparejado que muchos niños queden separados de sus padres:

Lo que parece claro es que la intención de la actriz poco o nada tenía que ver con el asunto de Cataluña, pero ya sabemos que hay que andar con pies de plomo en redes sociales ¡si no quieres liberar al Kraken! 😣