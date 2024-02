Cómo va Nebulossa en las apuestas de Eurovisión tras ganar el Benidorm Fest

El triunfo de Nebulossa en el Benidorm Fest todavía sigue resonando por todo el país. Los próximos representantes de España en Eurovisión competirán con Zorra , una potente y reivindicativa candidatura que no dejará a nadie indiferente. ¿Qué pensará de la canción Europa? Esto es lo que dicen las casas de apuestas.

¡Zorristas, formación!

Todavía seguimos celebrando la inesperada victoria de Nebulossa en el Benidorm Fest, que se impuso en certamen con 156 puntos frente a los 139 puntos del tinerfeño st. Pedro y su bolero Dos extraños (Cuarteto de cuerda). El dúo formado por Mark y Mery viajará a Malmö (Suecia) y buscará la tercera en Eurovisión.

Los alicantinos arrasaron con Zorra, una canción reivindicativa, festiva y original que propone dejar de estigmatizar a las mujeres y resignificar el concepto 'zorra'. "Ser zorra es ser una persona empoderada que a veces tiene que ponerse un caparazón para evitar la envidia", contaron para RTVE.

Más allá de su mensaje, el single ha suscitado debate en redes sociales y hay personas que no tienen claro que la candidatura vaya a conseguir llevarse el micrófono de cristal. Quedan muchos meses para el certamen y es muy pronto para saber qué pasará, aunque lo que sí podemos ver es cómo avanza Nebulossa en las casas de apuestas.

Según la web eurovisionworld, los de Ondara solamente tienen el 2% de probabilidades de ganar, al igual que Alemania, Grecia, Australia, Polonia, Armenia, Estonia y Azerbaiyán. Actualmente, Ucrania se muestra como el favorito y tiene el 18% de probabilidades de volver a vencer tras su triunfo en 2022 con Kalush.

¿Podemos considerar fiables las casas de apuestas a estas alturas? Son un indicativo del apoyo que tiene cada candidatura, pero todavía hay muchos países que aún no han elegido a sus representantes, lo que quita fiabilidad. Solo nueve de los 37 países han dado a conocer ya el artista y la canción.

¿Pueden las bases de Eurovisión retirar 'Zorra'?

No se sabe qué sucederá y otro de los problemas que se ponen sobre la mesa es la posible eliminación de la propuesta por las bases del concurso.

El reglamento de Eurovisión remarca: "Las letras y/o interpretaciones no deben desprestigiar al Festival de la Canción de Eurovisión, ni a los espectáculos ni a la UER. Durante la actuación no se podrán realizar discursos ni gestos. No se permite lenguaje inaceptable en las letras ni en la interpretación de las canciones"

Pese a que Mery Bas ha dado un giro de 180 grados a la palabra 'zorra', pasando de ser un insulto o manera despectiva de denominar a una mujer a una manera de dirigirse a aquellas chicas disfrutonas y empoderadas, podría ser un término que no termine de entenderse en el extranjero o que no encaje con las bases.

La traducción al inglés sería Slut, una palabra que se percibe con una gran carga negativa y ofensiva, y se usa para definir a una mujer que tiene o ha tenido muchas parejas sexuales

