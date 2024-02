Miley Cyrus lanza un dardo a su padre, Billy Ray Cyrus, en los Grammy: qué pasó entre ellos

NO HAY RELACIÓN

Estaba eufórica por ganar el primer Premio Grammy de su carrera.

Tras dos décadas de carrera musical, Miley Cyrus se hacía este domingo con el premio a Mejor Grabación por Flowers, que también se coronó como Mejor Interpretación Pop.

La cantante no quiso olvidarse de su familia a la hora de pronunciar sus palabras de agradecimiento. Sin embargo, que haya ignorado completamente a su padre, Billy Ray Cyrus, y sus hermanos Trace, Noah y Braison, ha despertado la curiosidad de los fans por saber en qué punto se encuentra su relación.

Miley solo mencionó a su madre, Tish, a su chico Maxx Morando y a su hermana Brandi, que estaban presentes en la ceremonia y la acompañaron en el photocall del Crypto Arena de Los Ángeles.

Miley Cyrus con su madre Tish y su hermana Brandi

"Muchas gracias a todos. Este premio es asombroso, pero realmente espero que no cambie nada; porque mi vida era hermosa ayer", dijo antes de recalcar que no se olvidaba de mencionar a nadie.

"No creo que me haya olvidado de nadie, pero puede que sí me haya olvidado de la ropa interior", dijo, con sorna.

Cabe destacar que Brandi y Trace son hijos de un anterior matrimonio que tuvo su madre antes de conocer a Billy Ray Cyrus. Junto a Noah, Braison y Miley, nacidos de esta segunda relación, los hermanos forman una tropa de cinco.

Qué pasó entre Miley y su padre, Billy Ray Cyrus

Fue a finales de 2022 cuando se supo que Miley Cyrus había cortado los lazos que le unían a su mediático padre, con el que protagonizó la afamada serie Hannah Montana, emitida entre 2006 y 2011.

El divorcio de sus padres habría sido el detonante, pero el conflicto llevaba en el aire más tiempo. Según contó The Blast, la última vez que tuvieron contacto fue en la pelea en verano de 2022 que marcaría un antes y un después en su relación. El testimonio apuntaba a que la cantante se habría sentido utilizada por su padre.

"Miley le dijo que siempre sintió que él estaba tratando de sacar provecho de su fama, que se remonta a cuando interpretó a Hannah Montana en la televisión. Ella cree que es su madre quien la cuida. ¡Es una gran grieta que quizás nunca sane!", desvelaba una fuente cercana a la familia.

Billy Ray Cyrus y Miley Cyrus

Los trámites de divorcio de Tish y Billy no ayudaron a calmar las diferencias "irreconciliables" entre padre e hija. Además, el posterior matrimonio de Cyrus con la cantante Firerose, 30 años menor que él, tensó todavía más la situación.

Para más inri, el lanzamiento de Used to Be Young, una canción en la que Miley se abre en canal sobre su pasado, también despertó teorías sobre a quién iba dirigida.

En la letra, Miley le habla a otra persona y le cuenta quela pérdida de juventud ha cambiado su forma de ser, su carrera... "Sé que solía ser alocada. Sé que solía ser divertida. Dirás que solía ser salvaje. Digo que solía ser joven", le dice en este tema que empezó a componer en un momento clave de su vida en el que, según ha contado ella misma en Instagram, se sentía perdida.

Además, el lanzamiento de este single fue un 25 de agosto, el mismo día del cumpleaños de su padre.