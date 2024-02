David Otero vuelve con 'Estrellas y Fantasmas', adelanto de su nuevo disco: "Tengo más de 400 canciones inéditas"

Ha querido volver, menos mal. Cuerpos especiales no es un sitio tranquilo, pero David Otero no se pierde una batalla. Dentro de poco se hará con su taquilla oficial del programa, el presente que reciben los que acumulan hasta cinco visitas.

Su nuevo single se llama Estrellas y Fantasmas, un regreso a la música después de tres años de ausencia que supone para él un viaje "turbulento". "La creatividad es así", reconoce. Estuvo más de un año componiendo y escribiendo, pero cuando le mostró el material a Tato Latorre, su productor y persona de confianza por excelencia, le contestó con una onomatopeya muy clara: uhúm. "No le hizo falta decir más", explica. No eran temas a la altura, así que tuvo que volver a empezar y salió este nuevo disco: "Destruir lo que has creado durante un año no es fácil, pero descubrir que la persona que tienes a tu lado te quiere, es mejor".

Tiene muchas canciones que no han llegado a nada por los mismos motivos. "Más de 400, podría sacar una inédita al día", cuenta. Sus notas de voz podrían ser más de un disco: "Vuelvo a ellas y las categorizo, son estribillos, letras...".

Estrellas y Fantasmas habla de aparentar lo que no eres, tanto en redes sociales como en la vida real. "He tenido un ligero divorcio con las redes durante una temporadita", revela. Una desconexión que le vino estupendamente. Consideraba que "una hora" ya era demasiado, pero a Eva Soriano esa cifra le ha parecido un simple coqueteo.

El videoclip del tema tiene el mismo espíritu que la canción, música sin artificios. "El disco lo hemos grabado como antiguamente, con mi banda, les agradezco que se hayan venido al estudio 1, el grande de aquí de Madrid. Es una cosa que vale 50 veces más que como se hace ahora, todo digital, pero yo creo que se nota en el sonido. Así dejamos un poquito el ordenador de lado", explica.

Ha sido compositor para un montón de artistas, pero lo hace mano a mano. "No mando canciones, mola mucho más juntarse", dice el cantante, que lo hace también con autores: "De hecho, para Estrellas y Fantasmas me junté con Funanbulista a refinarla".

Con Bely Basarte y Tato Latorre forma la banda 30s40s50s, un grupo que define como "una catarsis absoluta para salir de nuestras estructuras preconcebidas". "Hacemos lo que no haríamos en nuestras carreras. Es un recreo. Hacemos cosas cuando nos apetece", desvela.

