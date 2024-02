Brigitte Nielsen: su relación con Schwarzenegger, cuántos años estuvo con Sylvester Stallone y sus cinco hijos

Brigitte Nielsen se convirtió en la musa de los 80 gracias a su matrimonio con Sylvester Stallone, con el que estuvo durante dos años. La danesa se sumó a dos de sus películas más exitosas -Rocky IV y Cobra- y le sirvió de trampolín para sus futuros proyectos.

Cuánto mide Brigitte Nielsen

La actriz de 60 años nacida en Rodovre (Dinamarca) dejó sus estudios muy joven y en 1979 se trasladó a París, donde llamó la atención de fotógrafos de renombre debido a su estatura. La escandinava mide 1,85 m y las principales pasarelas querían contar con una chica de estas medidas: "Cuando tenía 11 años era más alta que mis maestros, tenía muchos bullies en la escuela. Nunca quise ser modelo, pero fue algo que me llegó".

Era la época dorada de las supermodelos y le ofrecieron sus primeros trabajos con solo 16 años: "Alguien pensó que debía ser modelo y no podía creerlo". Brigitte trabajó con firmas de alta costura tan relevantes como Giorgio Armani, Versace y Gianfranco Ferré y llegó a ser fotografiada por Helmut Newton para la portada de Playboy.

Su relación con Arnold Schwarzenegger

Con 20 años, la danesa ya era una celebrity y el productor cinematográfico Dino de Laurentiis se interesó por ella para la película El guerrero rojo (1985) junto al ya popular actor austríaco Arnold Schwarzenegger. El film fue un fracaso en taquilla, pero el origen de un romance entre ambos que duró dos semanas.

Por aquel entonces, él estaba saliendo con la periodista Maria Shriver (se divorciaron en 2011) y la engañó con Nielsen sin que esta supiera de la existencia de su mujer. "La atracción fue instantánea y puesto que los dos sabíamos que no iba a durar más allá del rodaje, no pusimos barreras", contó ella para Daily News. "Queríamos probarlo todo, y eso es lo que hicimos. No hubo restricciones, ni promesas, nada, y fue un gran momento de mi vida".

Como Arnold recogió en sus memorias en 2011, la danesa hubiera querido tener una relación estable con él, a lo que este se negó: "Mira, eso fue en el set de grabación. Fue divertido, pero no fue nada serio. Ya estoy con la mujer [Maria Shriver] con la que quiero casarme, y no hay lugar para ti".

Su matrimonio con Sylvester Stallone

En 1985, la actriz residía en Nueva York y se enteró que su 'crush', el actor y cineasta Sylvester Stallone, estaba hospedado en un hotel de Manhattan y ella le pasó por debajo de la puerta una foto suya con esta frase: 'Mi nombre es Brigitte Nielsen. Realmente me gustaría conocerte. Aquí está mi número'.

El estadounidense aceptó conocerla y tras varias semanas quedando, le ofreció un papel en Rocky 4 y a los meses se casaron. La boda no fue muy bien, como ella dijo en sus memorias: "En la boda, la lista de invitados ascendía a 300 de los cuales conocía personalmente a un total de cinco".

Los problemas en la pareja iban a más y la madre del estadounidense, Jackie Stallone, criticó a su nuera públicamente, calificándola como "el ejemplo más pobre de una mujer que he conocido". "Le pedí a Sylvester que no se casara con ella porque no iba a durar más que el próximo eclipse, y él solicitaría el divorcio", dijo.

Acabarían pidiendo el divorcio en 1987 y mientras los medios sostenían que el actor lo había solicitado, ella siempre ha defendido que fue ella: "Una mañana temprano en 1987 tomé mi ropa y joyas y dejé su vivienda para siempre".

Los últimos trabajos de Brigitte Nielsen

La separación también afectó a su carrera y sus siguientes trabajos tuvieron poca trascendencia.

Los programas de televisión Festival, The Surreal Life, Celebrity Rehab with Dr. Drew, Ich bin ein Star o las películas El dorado o Mercenaries.

La faceta de cantante de Brigitte Nielsen

Más allá de la interpretación, la danesa también ha probado suerte en la música.

Tiene siete discos de estudio: Falco Meets Brigitte Nielsen (1987), Every Body Tells A Story (1988), I'm the One... Nobody Else (1992), No More Turning Back (2000), Tic-Toc (2001), Gitta vs. RuPaul (2002) y Brigitte Nielsen (2008).

Las cinco bodas de Brigitte Nielsen

Brigitte se ha casado cinco veces. La primera fue con el músico danés Kasper Winding (1984-1985), al que le siguió Sylvester Stallone entre 1985 y 1987.

En 1989, pasó por el altar de nuevo junto al fotógrafo y explorador polar, Sebastian Copeland. Se divorciaron tres años después. Su último matrimonio fallido fue con el actor suizo Raoul Meyer, entre 1994 y 2005.

Mattia Dessi, su actual pareja

Actualmente, la actriz está casada con el italiano Mattia Dessi desde 2006. El actor y productor ha protagonizado conocidos proyectos como Gitte Talks (2015), Strange Love (2005) y Celebrity Rehab with Dr. Drew (2008). Se conocieron en 2004 en un hotel de Suiza, donde él trabajaba, y el flechazo fue rápido: "Mattia entró y literalmente me caí de la silla".

Brigitte Nielsen y Mattia Dessi

Tuvieron dos bodas. La primera fue una ceremonia simbólica en República Dominicana en 2005 porque ella seguía casada con Meyer y lo hicieron oficial en 2006 en Malta.

Uno de los temas que más ha perseguido su relación es que Mattia es 15 años menor que Brigitte, un asunto que a ella le preocupa de cara al futuro. En una entrevista con People en 2011, ella se preguntaba si "le seguiría amando cuando ella tuviera 60 y él 45". Es justo el momento en el que se encuentran.

Hace pocos meses, comentaba a la misma revista que ya lo ve todo claro: "Todas esas personas que se reían y me señalaban con el dedo ahora están divorciadas y todavía estamos juntas".

Brigitte Nielsen y Mattia Dessi

La pareja reside desde 2023 en la Milla de Oro de Marbella. "Comienza una nueva andadura en mi vida. Estoy feliz porque hace tiempo que quería venir a vivir a España y por fin nos hemos decidido a comprar una casa en Marbella. Elegimos la playa de Casablanca, porque nos parece muy lindo para residir", contaba a los medios.

Los cinco hijos de Brigitte Nielsen

Brigitte Nielsen tiene cinco hijos de cuatro padres distintos. Con Kasper tuvo a su primogénito Julian Winding (39 años), un popular cantante de electrónica.

En 1988, la cantante daría luz a Killian Marcus Nielsen (34 años), un niño que nacería de su romance con el jugador de fútbol americano Mark Gastineau, con el que nunca llegó a casarse.

Los próximos fueron Aaron Nielsen, de 30, y Raoul Ayrton Meyer Jr, de 28 con Meyer.

Su última hija es Frida (5 años), que la ha tenido con su actual pareja. La actriz fue objeto de muchas críticas porque ella tenía 55 años y ella se defendió apuntando que "no existía el concepto 'demasiado mayor'": "Eso decía medio mundo cuando me quedé embarazada a los 55, incluidos mis cuatro hijos mayores. Pero, en primer lugar, no existe el concepto de ‘demasiado mayor’. ¡No les decimos eso a los hombres que tienen hijos a los 60, 70 e incluso 80 años!. Mira a Robert De Niro. Tiene 79 años y un bebé de 7 meses".

"Cuando era una madre más joven, muchas veces hacía malabarismos para estar soltera, en un avión o en el set de una película. Ahora Frida es lo primero", dejó claro en redes sociales.

Sin embargo, sí es cierto que tuvo que prepararse durante 13 años para que no fuera un riesgo: "El médico me advirtió que fuera realista sobre mis posibilidades. Me dijo que tenía un dos y medio por ciento de posibilidades de quedar embarazada, así que cuando por fin ocurrió, fue increíble. Después estaba el miedo, porque yo tenía un riesgo muy alto, al tener 54 años".

60 años de carrera profesional y personal muy intensa. Sin duda la danesa ha dado de que hablar.