Madonna estalla contra su equipo: "Pierdo el tiempo con imbéciles"

La Reina del Pop no está contenta con la gestión de su música. Así lo ha dejado ver en su cuenta de Instagram, que ha utilizado para atacar a su equipo dedicándoles unas palabras nada agradables. ¿Qué le pasa a Madonna ?

Madonna ha estallado en su perfil de Instagram contra el equipo de personas que gestiona su carrera artística.

"Pierdo demasiado tiempo en imbéciles, idiotas, pereza. Si todo lo que tengo que hacer fuese creativo sería diferente, pero ese nunca es el caso. Hago el trabajo de diez personas, 'micromanejo' gente y situaciones todo el día porque otros no hacen su trabajo", ha escrito Madonna en una publicación de sus Stories.

"Vivimos en un mundo en el que la gente está condicionada a trabajar lo mínimo para poder ganar la mayor cantidad de dinero posible, o simplemente no trabajar en absoluto. Es por lo que la tasa de suicidios aumenta día tras día. Personas aparentemente exitosas. No hay sentido de comunidad. La gente está desconectada de la naturaleza. No hay vida espiritual. Solo hay fama", terminaba.