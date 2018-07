Bases Legales concurso Europlay: PlayStation VR

PRIMERA.- Legitimación para participar: Podrán participar en la Promoción las personas físicas mayores de edad. Todos los participantes deberán residir en territorio español. Será necesario además que el participante posea DNI o pasaporte vigente en caso de ser españoles, o NIE y permiso de residencia vigentes en caso de ser extranjeros, al momento de la adjudicación del premio. No podrán participar en la Promoción aquellas personas que tengan relación directa o indirecta con la empresa que realiza o participa en la misma, por tanto, no podrán participar en la Promoción los empleados de UNIPREX.

SEGUNDA.- Forma de participar y obtención de los premios: Para participar en la Promoción es necesario que cada participante envíe una fotografía a través de Twitter utilizando el hashtag #EuroPlay1 en el que aparezca con una gafas puestas. Los participantes que envíen sus fotografías y cumplan con las presentes bases legales, podrán ganar una gafas PlayStation VR de SONY, valoradas en 399€.

No podrán aparecer datos personales o de contacto en la fotografía remitida para concursar. Asimismo, el participante declara y garantiza que nada en la misma supone una difamación o calumnia para cualquier persona, empresa o asociación, ni infringe derechos de propiedad intelectual, industrial, de imagen o cualquier otro derecho exclusivo que pertenezca a terceros.

UNIPREX se reserva el derecho de rechazar cualquier candidatura si consideran que las fotografías no son adecuadas para participar en el concurso, tanto por criterios técnicos como de contenido.

TERCERA.- Selección del ganador, compromisos de éste y derechos de la organizadora:

De entre todas las fotografías recibidas, un jurado especializado de UNIPREX seleccionará, en los 3 días siguientes, la fotografía ganadora, según su propio criterio puramente subjetivo y personal en función de la originalidad y estilo de las propuestas.

El nombre del ganador será comunicado el 22 de octubre de 2016 a través de la emisora de radio Europa FM. UNIPREX se pondrá en contacto con el ganador a través de un mensaje privado al perfil en la red social con el que haya participado, solicitando a éstos los datos necesarios para la entrega del Premio. Transcurridas 24 (veinticuatro) horas desde la comunicación al ganador sin tener respuesta, se procederá a contactar con el siguiente ganador.

Si los datos facilitados fueran inciertos o incompletos, no fuese una participación válida de acuerdo con lo establecido en las presentes bases, o el ganador no pudiera ser localizado a través de los datos que hubiera proporcionado en un tiempo máximo de 72 HORAS siguientes a la recepción de dicho mensaje, UNIPREX seleccionará otro ganador de entre las participaciones recibidas y repetirá el proceso de comunicación con el ganador.

CUARTA.- Premio: El Premio consiste en 1 (uno) par de gafas PlayStation VR.

De conformidad con la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los premios concedidos por la participación en juegos, concursos, rifas, o combinaciones aleatorias cuyo valor supere los 300€ están sujetos a un ingreso a cuenta/retención. En consecuencia, el Premio obtenido quedará sujeto a las pertinentes obligaciones fiscales que les correspondan. Dicho ingreso a cuenta/retención correrá a cargo de UNIPREX, enviándose al concursante un certificado por el importe del premio y las retenciones pertinentes, a fin y a efecto de que el ganador pueda integrar en su base imponible el valor del premio más el ingreso a cuenta; sin que UNIPREX asuma la cuota resultante de la auto-liquidación a practicar en dicha declaración anual. Las repercusiones fiscales que la obtención del premio tenga en la fiscalidad del agraciado, serán por cuenta de éste, por lo que UNIPREX quedará relevada de cualquier responsabilidad.

Los ganadores tienen derecho a renunciar al premio ganado, sin embargo no podrán, en ningún caso, canjearlo por otro distinto.

QUINTA.- Duración de la Promoción: La Promoción se iniciará a las 16:00 horas del día 15 de octubre de 2016 y terminará el 21 de octubre de 2016 a las 23:59 horas. No computarán a efectos de participación en la Promoción los vídeos correctamente enviados más tarde del 21 de octubre de 2016 a la hora señalada.

SEXTA.- Ámbito de la Promoción: Nacional (España).

SÉPTIMA.- Cambios en la Promoción: UNIPREX se reserva el derecho a efectuar cualquier cambio en las bases de la Promoción así como suspender o ampliar la misma en el momento que lo considere oportuno por causa justificada. Asimismo, UNIPREX se reserva el derecho de interrumpir en cualquier momento el acceso o continuidad de la Promoción, ya sea con carácter temporal o definitivo, previo a la celebración del Premio o durante el mismo, por motivos de seguridad, de reestructuración o interrupción de los servicios informáticos, o cualquier otra causa que así lo aconseje o que no sea responsabilidad de UNIPREX, sin que de ello se deriven responsabilidades para UNIPREX, ni derecho a indemnizaciones.

OCTAVA.- La participación en esta Promoción supone:

1. La plena aceptación de las presentes bases.

2. La renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderle, aceptando a los Juzgados y Tribunales de Madrid Capital como los competentes para dilucidar cualquier reclamación.

NOVENA.- El Premio no podrá canjearse por su valor en metálico ni para fines comerciales o con ánimo de lucro.

DÉCIMA.- Imagen y otros derechos: Al participar en esta promoción, el participante autoriza a UNIPREX el uso de su nombre e imagen para la realización de la Promoción y futuros usos, gestión y difusión de la misma. Los participantes admiten que la fotografía enviada a través de la presente Promoción pueda ser editada o combinada con imágenes, sonido, texto o información y que pueda ser publicado, reproducido, expuesto, comunicado al público y distribuido. No será admitido en ningún caso, a efectos de la participación en la Promoción, fotografías en las que pudiesen figurar productos, marcas o cualesquiera otros contenidos publicitarios de terceros, ni aquel que de alguna manera pudiese ser contrario al buen gusto o atentatorio de los derechos del resto de usuarios en la Promoción o de terceros y/o que pudiera vulnerar cualquier derecho de propiedad intelectual o industrial, así como que pueda resultar hiriente u ofensivo o no apto para todos los públicos.

DÉCIMO-PRIMERA.- Protección de Datos: Se hace constar, a los efectos prevenidos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, Ley de Protección de Datos) que la participación en la Promoción es voluntaria. La información de carácter personal que se suministre a UNIPREX a efectos de llevar a cabo la Promoción será tratada de acuerdo con la legislación vigente en materia de Protección de Datos y exclusivamente con la finalidad de llevar a cabo la presente Promoción.

Los datos facilitados por los oyentes para su participación en esta acciones quedarán recogidos en el fichero ACCIONES, siendo el responsable del fichero UNIPREX. La finalidad de este fichero es la gestión de la participación en servicios, concursos, promociones, votaciones y juegos, así como la gestión de premios, publicidad y prospección comercial.

El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación oposición y cancelación, regulados en la Ley Orgánica de Protección de Datos, de ambos ficheros, deberá realizarse ante la Oficina de Consulta para Ficheros de Datos de Carácter Personal, sita en Avda Isla Graciosa nº 13 Edificio Antena 3, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid.

DÉCIMO-SEGUNDA.- UNIPREX no se hace responsable de cualquier daño o perjuicio derivado de la participación de los usuarios en la Promoción o de la falta de disponibilidad de la misma debido a problemas de carácter técnico no imputables a UNIPREX , así como en el caso de dificultades en el proceso de suscripción, tales como problemas técnicos, de conectividad, etc.

DÉCIMO-TERCERA.- Alteración de la Promoción por causas no imputables a UNIPREX: En caso de que la Promoción no pudiese llevarse a cabo según la planificación prevista (por ejemplo la aparición de virus, bugs o errores informáticos, intervenciones no autorizadas, fraude, fallos técnicos, errores humanos o cualquier otra circunstancia fuera del control razonable de UNIPREX, que pudiera alterar o afectar la administración, seguridad, justicia, integridad o desarrollo correcto del concurso) UNIPREX se reserva el derecho a descalificar a cualquier persona que haya intentado manipular, cancelar, rescindir, modificar o suspender el concurso y/o cancelar la recepción de solicitudes de participación, seleccionando al ganador del concurso de entre todas las solicitudes recibidas con anterioridad a la cancelación. UNIPREX no será responsable de ningún problema o fallo técnico en redes y líneas telefónicas, sistemas on-line, servidores o proveedores, equipos informáticos, software, fallos en la recepción de correos electrónicos debidos a problemas técnicos o congestión en la red de Internet o en páginas web, etc.. Asimismo, UNIPREX no será responsable de la combinación de cualquiera de estas circunstancias, incluidos daños que pueda sufrir el sistema informático de un participante o de cualquier otra persona o que, de cualquier modo, pudieran derivar del concurso y de su promoción o publicidad.