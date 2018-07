Bases Legales: Europa FM y UNIVERSAL te llevan al concierto de Taylor Swift en Londres

La Promoción será anunciada a través de la Radio Europa FM, en sus perfiles oficiales de redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) y en su propia página web.

Sólo podrán participar en esta Promoción aquellas personas que sigan los pasos detallados en las siguientes Bases Legales. La participación en la Promoción es gratuita.

PRIMERA.- Legitimación para participar:

Podrán participar en la Promoción las personas físicas mayores de edad. Todos los participantes deberán residir en territorio español. Será necesario además que el participante posea DNI o pasaporte vigente en caso de ser españoles, o NIE y permiso de residencia vigentes en caso de ser extranjeros, al momento de la adjudicación del premio. No podrán participar en la Promoción aquellas personas que tengan relación directa o indirecta con la empresa que realiza o participa en la misma, por tanto, no podrán participar en la Promoción los empleados de UNIVERSAL ni de UNIPREX.

SEGUNDA.- Forma de participar y obtención de los premios:

Para participar en la Promoción es necesario que los participantes estén atentos a la emisión en directo de Europa FM desde el día 29 de mayo al 10 de junio incluido, donde se irán dando pistas que deberán contestar en el módulo de participación publicado a tal efecto en la noticia del concurso, dentro de la web de la emisora (www.europafm.com). Se entregará un premio por semana. Aquellos que sean los más rápidos en completar correctamente el formulario del módulo de participación, ganarán un viaje para dos personas a Londres, para asistir al concierto de Taylor Swift el 22 de junio de 2018. Solo se dará como válida la primera participación por persona.

TERCERA.- Selección del ganador, compromisos de éste y derechos de la organizadora:

Se seleccionará como ganador semanal al participante que haya sido el más rápido en completar correctamente el módulo de participación, acertando todas las pistas. El período de participación comprende del 29 de mayo a las 10h, al 3 de junio a las 23.59h para el primer viaje; y del 4 de junio a las 10h al 10 de junio a las 23.59h para el segundo viaje.

Los nombres de los ganadores serán comunicados el 11 de junio de 2018 a través de la emisora de radio Europa FM, para luego contactar con ellos a través de una llamada y/o correo electrónico, solicitando los datos necesarios e informando puntual y detalladamente de la forma de materializar el Premio. Transcurridas 24 (veinticuatro) horas desde la comunicación al ganador sin tener respuesta, se procederá a contactar con el suplente.

CUARTA.- Premio:

El Premio para cada uno de los DOS (2) ganadores consiste en un viaje a Londres (salida en viernes 22 de junio y vuelta el sábado 23 de junio) para dos personas .

UNIVERSAL se reserva el derecho a modificar la fecha de elección de los ganadores y de celebración del Premio así como a modificar el Premio por otro de igual o semejantes características cuando concurran causas suficientes que lo justifiquen. Tanto el ganador como los acompañantes elegidos deberán cumplir los requisitos de participación detallados en la cláusula primera de las presentes bases.

El Premio incluye:

• Vuelos: Cuatro (4) billetes de avión en clase turista en vuelo regular sin escala, dos (2) para cada ganador. El aeropuerto de salida y llegada será consensuado con cada ganador, dependiendo de la ciudad de residencia o circunstancias del mismo.

• Alojamiento: una (1) noche en habitación doble, en hotel mínimo de 3* y máximo de 4*.

• Entradas: Cuatro (4) entradas para el concierto de Taylor Swift en el Wembley Stadium de Londres el 22 de junio de 2018.

• Traslados: Incluye el traslado desde el aeropuerto al hotel el día de llegada y viceversa el día de regreso. Y un coche para ir al Wembley Stadium el día del concierto y volver una vez haya terminado el mismo y les lleva al hotel.

UNIVERSAL a su entera discreción podrá asumir cualquier otro gasto no previsto anteriormente.

Más allá de lo expresado anteriormente, el Premio no incluye gastos de desplazamiento hasta el aeropuerto de salida. Tampoco hasta el lugar de residencia de los ganadores, desplazamientos internos en Londres, dietas ni ninguno otro gasto originado en la recepción y materialización del Premio por parte de los ganadores.

La mayorista del viaje es la exclusiva responsable de la organización del viaje objeto de esta promoción. UNIVERSAL y UNIPREX quedan por lo tanto exoneradas de cualquier responsabilidad derivada de la organización y desarrollo del mismo.

De conformidad con la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los premios concedidos por la participación en juegos, concursos, rifas, o combinaciones aleatorias cuyo valor supere los 300 € están sujetos a un ingreso a cuenta/retención. En consecuencia, el Premio obtenido quedará sujeto a las pertinentes obligaciones fiscales que les correspondan. La retención o ingreso a cuenta a aplicar sobre los premios cuyo valor exceda de 300 euros es de un 19% sobre la base de retención, siendo la base de retención, en el caso de premios consistentes en la entrega de bienes y servicios, su valor o el coste que le haya supuesto a la empresa organizadora, incrementado en un 20%. Dicho ingreso a cuenta/retención correrá a cargo de UNIVERSAL, enviándose al concursante un certificado por el importe del premio y las retenciones pertinentes, a fin y a efecto de que el ganador pueda integrar en su base imponible el valor del premio más el ingreso a cuenta; sin que UNIVERSAL asuma la cuota resultante de la auto-liquidación a practicar en dicha declaración anual. Las repercusiones fiscales que la obtención del premio tenga en la fiscalidad del agraciado, serán por cuenta de éste, por lo que UNIVERSAL quedará relevado de cualquier responsabilidad.

QUINTA.- Duración de la Promoción: La Promoción se iniciará a las 00:00 horas del día 28 de mayo de 2018 y terminará el 10 de junio a las 23:59 horas. No computarán a efectos de participación en la Promoción las participaciones correctamente recibidas más tarde del 10 de junio a la hora señalada.

SEXTA.- Ámbito de la Promoción: Nacional (España).

SÉPTIMA.- Cambios en la Promoción:

UNIVERSAL se reserva el derecho a efectuar cualquier cambio en las bases de la Promoción así como suspender o ampliar la misma en el momento que lo considere oportuno por causa justificada. Asimismo, UNIVERSAL se reserva el derecho de interrumpir en cualquier momento el acceso o continuidad de la Promoción, ya sea con carácter temporal o definitivo, previo a la celebración del Premio o durante el mismo, por motivos de seguridad, de reestructuración o interrupción de los servicios informáticos, o cualquier otra causa que así lo aconseje o que no sea responsabilidad de UNIVERSAL, sin que de ello se deriven responsabilidades para UNIVERSAL ni derecho a indemnizaciones.

OCTAVA.- La participación en esta Promoción supone:

1. La plena aceptación de las presentes bases.

2. La renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderle, aceptando a los Juzgados y Tribunales de Madrid Capital como los competentes para dilucidar cualquier reclamación.

NOVENA.- El Premio no podrá canjearse por su valor en metálico ni para fines comerciales o con ánimo de lucro.

DÉCIMA.- Imagen y otros derechos:

Al participar en esta promoción, el participante autoriza a UNIVERSAL el uso de su nombre e imagen para la realización de la Promoción y futuros usos, gestión y difusión de la misma.

DÉCIMO PRIMERA.- Protección de Datos:

Protección de datos:

Le comunicamos que los datos facilitados serán tratados por UNIPREX, S.A.U. ("UNIPREX"), con domicilio en C/ Fuerteventura 12, San Sebastián de los Reyes, Madrid, con la finalidad de realizar la gestión de la participación en servicios, concursos, promociones, votaciones y juegos, así como la gestión de premios, con base en el consentimiento otorgado en el momento de inscripción para participar en el presente concurso.

Sus datos serán suprimidos en cuánto hayan cumplido su finalidad, transcurridos seis (6) meses desde la finalización del concurso, promoción o sorteo en el que hubiera participado, con excepción de los datos relativos al ganador de un premio, cuyos datos serán conservados durante los plazos legamente establecidos a los que estamos obligados.

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. No obstante, para poder gestionar debidamente el servicio prestado y los datos personales de sus usuarios, UNIPREX contará con la colaboración de terceros proveedores de servicios que pueden tener acceso a sus datos personales y que tratarán los referidos datos en nombre y por cuenta de UNIPREX como consecuencia de su prestación de servicios. UNIPREX se compromete a suscribir con ellos el correspondiente contrato de tratamiento de datos, mediante el cual les impondrá, entre otras, las siguientes obligaciones: aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas; tratar los datos personales para las finalidades pactadas y atendiendo únicamente a las instrucciones documentadas de UNIPREX; y suprimir o devolver los datos a UNIPREX una vez finalice la prestación de los servicios.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?:

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en UNIPREX tratamos datos personales que le conciernen, o no, y en tal caso, acceder a sus datos personales, así como solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, usted podrá oponerse al tratamiento de sus datos, En tal caso, UNIPREX dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Asimismo, en ciertos supuestos el interesado podrá ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en un formato estructurado, de su común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable del tratamiento que designe.

Como cauce centralizado para el ejercicio de estos derechos, será necesario que el solicitante envíe una carta adjuntando en ella fotocopia de su D.N.I. a la Oficina de Consulta para Ficheros de Datos de Carácter Personal, sita en Avda. Isla Graciosa 13, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid.

En cualquier caso, El interesado puede reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (como tal Autoridad de Control competente en materia de Protección de datos), especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos.

Los datos de los ganadores serán tratados asimismo por UNIVERSAL con la finalidad de realizar la entrega del premio, de conformidad con la Política de Privacidad de UNIVERSAL, que le será comunicada a los ganadores una vez seleccionados.

DÉCIMO-SEGUNDA.- UNIVERSAL no se hace responsable de cualquier daño o perjuicio derivado de la participación de los usuarios en la Promoción o de la falta de disponibilidad de la misma debido a problemas de carácter técnico no imputables a UNIVERSAL, así como en el caso de dificultades en el proceso de suscripción, tales como problemas técnicos, de conectividad, etc.

DÉCIMO-TERCERA.- Alteración de la Promoción por causas no imputables a UNIVERSAL:

En caso de que la Promoción no pudiese llevarse a cabo según la planificación prevista (por ejemplo la aparición de virus, bugs o errores informáticos, intervenciones no autorizadas, fraude, fallos técnicos, errores humanos o cualquier otra circunstancia fuera del control razonable de UNIVERSAL, que pudiera alterar o afectar la administración, seguridad, justicia, integridad o desarrollo correcto del concurso) UNIVERSAL se reserva el derecho a descalificar a cualquier persona que haya intentado manipular, cancelar, rescindir, modificar o suspender el concurso y/o cancelar la recepción de solicitudes de participación, seleccionando al ganador del concurso de entre todas las solicitudes recibidas con anterioridad a la cancelación. UNIVERSAL no será responsable de ningún problema o fallo técnico en redes y líneas telefónicas, sistemas on-line, servidores o proveedores, equipos informáticos, software, fallos en la recepción de correos electrónicos debidos a problemas técnicos o congestión en la red de Internet o en páginas web, etc.. Asimismo, UNIVERSAL no será responsable de la combinación de cualquiera de estas circunstancias, incluidos daños que pueda sufrir el sistema informático de un participante o de cualquier otra persona o que, de cualquier modo, pudieran derivar del concurso y de su promoción o publicidad.