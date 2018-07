'Mes DJDURAN' en Europa FM: ¡gana magníficos iPhone 7!

Desde el lunes 6 de febrero y hasta el domingo 5 de marzo, en Europa FM hemos celebrado el "MES DJDURAN" , con motivo del estreno de su nuevo trabajo "Come, come, come" feat. Katty S . Los oyentes más fieles (y afortunados, claro) han conseguido magníficos iPhone 7.

¿Qué es el "Mes D" en Europa FM?

Para recibir el lanzamiento de un disco o un single concreto, Europa FM celebra el "Mes D" donde a lo largo de cuatro semanas hemos regalado fantásticos premios. Desde el lunes 6 de febrero de marzo en los programas Levántate y Cárdenas, Vamos Tarde, Euroclub, Ponte A Prueba y ¿Me Pones?, han regalado magníficos iPhone 7.

También en EuropaFM.com hemos regalado un iPhone 7. Para conseguirlo solo tenías que compartir en Facebook, Twitter o Instagram una foto en la que estuvieras escuchando Europa FM con el hashtag #YoEscuchoEuropaFM. ¡La más original ha sido esta fotografía acuática de @capvuit, que se lleva el iPhone 7 de la web! ¡Enhorabuena!

¡Muchas gracias a todos por participar!

* El plazo de participación para el iPhone 7 de EuropaFM.com es desde el lunes 27 al domingo 5 de marzo.

* Todas las publicaciones tienen que ir acompañadas del hashtag #YoEscuchoEuropaFM y estar en un perfil público o en el caso de Facebook compartir la publicación marcando "Público" en la privacidad para que la podamos ver.

* En la imagen debe verse el dial o la app con Europa FM en la imagen, y por supuesto a ti escuchándonos.

👉 La participación en el concurso supone la aceptación de las Bases Legales.

Cada semana hemos regalado tres (3) iPhone 7 (uno de 128Gb y dos de 32gb) desde tres programas o espacios distintos de nuestra programación: Levántate y Cárdenas, Vamos Tarde, Euroclub, Ponte A Prueba, Me Pones, Fórmula y en la web (europafm.com)

DJDURAN 'Come, come, come' ha contado con el Director de Fotografía Iñaki Gorraiz recientemente premiado por el videoclip de IZAL 'Copacabana'.

El nuevo vídeo del tema 'Come, come, come' tiene varios guiños a músicos, artistas y películas por las que DJDURAN tiene una profunda admiración y respeto, como la película American Beauty, o Umbrella de Rihanna. Descubre este vídeo, lleno de sensualidad y ritmo:

GANADORES DE LOS IPHONE 7

Levántate y Cárdenas

MARIA JOSÉ PEREDO CAGIGAS, SANTANDER

MARI ANGELES FERNÁNDEZ POLO, VALLADOLID

SONIA MURILLO MUÑOZ, BARCELONA

Vamos Tarde

DOUGLAS ABDELL, MÁLAGA

DEBORAH MARTÍN SÁNCHEZ, TOLEDO

Euroclub

EDUARDO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, MADRID

Me Pones

CRISTINA ANDANI BELLO, VALENCIA

MARCOS CERDÀ AYORA, BARCELONA

Ponte A Prueba

RAÚL COLLADO GIMÓN, CÓRDOBA

FRANCISCO JAVIER CÁNOVAS, LEGANÉS

Fórmula

JOAQUÍN GARCÍA, MÁLAGA

Web

EVA MARÍA SEBASTIÁN, SA POBLA - MALLORCA

👉 Cualquier información adicional podrás encontrarla en nuestras bases legales.