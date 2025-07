Cómo nació Coldplay: la historia de la banda de Chris Martin y el significado de su nombre

Han vendido más de cien millones de discos; canciones como Yellow, Clocks y Viva la Vida tienen el título de estar entre las más escuchadas en plataformas de streaming; su gira Music of the Spheres Tour, que arrancó en marzo de 2022, es hoy por hoy la más taquillera de la historia, superando a Taylor Swift. Por estos y otros logros, Coldplay es una de las bandas de referencia de la historia de la música británica y mundial, cogiendo el testigo de The Beatles, Rolling Stones, Oasis, The Cure o Radio Head.

Será el año que viene, en 2026, cuando se cumplan 30 años desde que un jovencísimo Chris Martin comenzase a trabajar en su sueño de niño de vivir de la música. Claro que Coldplay no es solo la banda de Chris Martín, es la de su vocalista pero también la de Jonny Buckland, su guitarrista; Guy Berryman, el bajo; Will Champion, su batería; y Phil Harvey, el director creativo, aunque lo cierto es que fue Martin el ideólogo y el germen del grupo.

Lo que la universidad ha unido...

Atraído por la música desde que con siete años le regalaron un ukelele, cada paso del cantante era dirigido por esa pasión. Incluso quiso estudiar filología inglesa para poder componer mejores canciones. No fue admitido en esa carrera y terminó matriculándose en 1996 en Historia Antigua en la University College London. Y ahí empezó todo...

Su vida universitaria transcurrió entre libros y clases —se graduó con honores en griego y latín—, pero sobre todo entre música porque a las pocas semanas de llegar, en la Ramsay Hall de la UCL, la residencia de estudiantes ubicada en pleno centro de Londres, conoció a Jonny Buckland, que estudiaba Astronomía y Matemáticas. Juntos empezaron a componer y ensayar en la que fue su primera banda, Pectoralz. Poco después se unió a ellos Gury Berryman, que estudiaba Ingeniería Mecánica. A medida que el proyecto fue tomando forma, la idea de cambiar de nombre se fue haciendo más real. Decidieron llamarse Starfish.

Unos meses después, Will Champion llegó a la University College London para estudiar Antropología. “Conocí a la banda a las pocas horas de llegar a la universidad”, cuenta en el documental Coldplay A Head Full Of Dreams estrenado en 2018. “Todos vivíamos en el mismo edificio, por lo que tenía que conocerlos en las primeras horas. No sé si uno puede decir que conoció a alguien con el que compartirá el resto de su vida, pero creo que todos podemos decir que gravitamos el uno hacia el otro”.

Champion no sabía tocar la batería, aunque sí el piano, el violín y el bajo, pero a pesar de ello lo aceptaron en la banda. Por su inexperiencia precisamente Chris llegó a echarle de la banda: fue en 1999 durante la grabación de su segundo EP The Blue Room; tres días después le pidieron que regresara y ya no se separaron más.

El quinto miembro de Coldplay no es músico, es su mánager, Phil Harvey, que se unió a la banda en 1998, cuando Martin le pidió consejo para poner en marcha una serie de conciertos por salas de Londres para dar a conocer su primer EP Safety. Ellos se conocían del internado donde estudiaron secundaria y Harvey había formado el grupo de blues The Rocking Honkies, del que el cantante de Coldplay también formó parte.

De Starfish a Coldplay

Para el segundo EP ya habían firmado con la discográfica Parlophone y los chicos de la UCL ya no eran Starfish (estrella de mar), la banda emprendía una nueva etapa bajo el nombre de Coldplay (juego frío), que tomaron prestado de otro amigo de la universidad, Tim Crompton.

Este estudiante también ideaba crear un grupo y su idea era ponerle este nombre tras llegar a sus manos un ejemplar del libro de poemas Child's Reflections, Cold Play, de Philip Horky. Finalmente Crompton desechó la idea y Martin y Buckland le pidieron permiso para usarlo.

En todos estos años de vida de la banda de Martin, han surgido numerosas teorías sobre el significado de su nombre, aunque ellos aclararon en el documental sobre la historia del grupo que tras la elección solo hay un motivo y es que "sonaba genial".

Aún así, Martin cree que tampoco es un nombre perfecto para una banda de música, como reconocía a James Corden en la entrevista de su Carpool Karaoke días antes de su actuación en el medio tiempo de la Super Bowl.

“¿Sabes que nombre es genial?”, le preguntaba el cantante al presentador. “Adele es un nombre genial. Una sola palabra. Beyoncé. Taylor, sabes de quién estoy hablando. Si dices ‘cold’, nadie va a pensar en Coldplay”, argumentaba el músico.

Sea o no el nombre perfecto, lo cierto es que con él lograron colarse en la escena indie de Reino Unido y conquistar el mundo en el año 2000 con su disco Parachutes, del que este 10 de julio se cumplen 25 años de su lanzamiento, y que incluía su mítico Yellow.

Diez discos y siete giras después, Coldplay sigue siendo una de las bandas más escuchadas del mundo y un episodio imprescindible en la historia de la música mundial. Pero malas noticias para su fans: Coldplay solo tiene pensado lanzar dos discos más, no lanzarán más de 12 álbumes. “Menos es más y para algunos de nuestros críticos, ¡incluso menos sería aún más! Es realmente importante que tengamos ese límite”, confirmaba Martin al periodista de Apple Music Zane Lowe.