Setlist de Jennifer Lopez en Madrid: lista de canciones para su concierto en el Movistar Arena

Jennifer Lopez llega a España con siete conciertos pertenecientes a su gira Up All Night: Live in 2025. Tras Pontevedra, Cádiz y Málaga, la estadounidense actúa este domingo 13 de julio a las 21:00 en el Movistar Arena de Madrid.

Durante sus paradas previas por el país, Jennifer Lopez ha interpretado varias canciones inéditas, aparte de grandes éxitos o versiones de otros artistas. Pero ¿hará lo mismo en la capital?

Setlist de Jennifer Lopez

Para predecir qué canciones interpretará Jennifer Lopez en el Movistar Arena, es posible echar un vistazo al setlist de uno de sus últimos shows: el del 10 de julio en el Estadio Nuevo Mirandilla de Cádiz, donde interpretó en directo El anillo por primera vez desde 2019 por petición del público. ¿Lo hará de nuevo en Madrid?

Acto 1

On the Floor

Save Me Tonight (inédita)

(inédita) Booty

Ain't Your Mama

Acto 2

Jenny From the Block

I'm Real

Regular (inédita)

(inédita) Get Right

Acto 3

I'm Into You

Moments in Love

Chair Intro

Birthday (inédita)

(inédita) Love Don't Cost a Thing

All I Have

Acto 4

Gracias a la vida (cover de Violeta Parra)

(cover de Violeta Parra) If You Had My Love

Ain't It Funny

Qué hiciste

Si una vez (cover de Selena)

(cover de Selena) Wreckage of You (inédita)

Acto 5

Waiting for Tonight

Dance Again

Let's Get Loud

Play

Final