Benson Boone confirma su estrellato en el Mad Cool entre acrobacias, confesiones y mucha energía

Benson Boone no esperaba encontrarse con tanto público en su concierto en el Mad Cool de Madrid, pero lo cierto es que miles y miles de personas esperaban encontrarse con el estadounidense de 23 años. El joven cantante, que se inspira en estrellas como Bruce Springsteen, debutó en la música por todo lo alto con su primer disco, Fireworks & Rollerblades (2024), que incluye su éxito internacional Beautiful Things.

Pero, tal y como él mismo proclama, su figura como artista va mucho más allá de tener una sola canción famosa, y así lo ha demostrado con su cita veraniega en España con motivo de la gira de su segundo álbum, American Heart (2025). Desde el escenario principal del Mad Cool, Benson Boone ha conectado con un público eufórico ante sus míticas acrobacias, su energía sobre el escenario y sus momentos más emotivos.

Junto a dos guitarristas, un batería y un tecladista, el estadounidense ha llegado al concierto con una camiseta y unos pantalones largos; con su característico bigote y su media melena rizada. A pesar del calor de la tarde madrileña, en ningún momento se ha dejado el pecho al descubierto, como hacía al inicio de su carrera. No quiere que su figura se asocie únicamente a sus músculos; y hoy, desde luego, lo ha conseguido.

Confesiones y mucha conexión con el público

"¡Madrid!", ha gritado Benson Boone antes de realizar su primera voltereta durante el fuerte arranque del show con Sorry I'm Here for Someone Else, con el que se ha metido al público en el bolsillo desde el primer minuto. Apenas dos años de carrera le han valido para forzarse una legión de seguidores que han seguido cantando temas como I Wanna Be the One You Call, Drunk in My Mind o Slow It Down, para la que se ha sentado por primera vez al piano.

Benson Boone en el Mad Cool 2025 | Ricardo Rubio / Europa Press

Entre agudos, falsetes y un gran despliegue vocal, el artista ha querido acercarse al público hablando directamente a los asistentes al Mad Cool para presentar algunas canciones. "Hola, hola", ha empezado diciendo en castellano. "Sois muchos, no esperaba que fuerais a ser tantos. [...] Dos personas que son muy importantes para mí han hecho que sea quien soy ahora: mi madre y mi padre. Esta canción es para ellos", ha expresado antes de saludarles desde el escenario para introducir Momma Song.

Después ha llegado el homenaje a su padre, Mr Electric Blue: "Quiero bailar como tú / ¿Cómo te volviste tan genial? / Y, oh, tienes un alma eléctrica / Dejas que los buenos tiempos fluyan", ha cantado en el estribillo. "Esta canción es una de mis favoritas de American Heart, amo la vibra. Va sobre mi superhéroe", ha comentado.

Mystical Magical ha devuelto la fiesta, dejando patente que el concierto del estadounidense transita entre emociones muy dispares constantemente. Tras Man in Me, tocaba el momento más emocionante del espectáculo con In the Stars, canción dedicada a su abuela fallecida. "Es una de mis canciones favoritas. Hace unos años, alguien muy importante para mí se fue. Es un sentimiento con el que muchos os identificaréis. Dejar marchar a alguien es difícil. No importa qué lengua hables, pero todo el mundo se identifica con esta canción porque todo el mundo perderá algo o a alguien en su vida", ha dicho antes de pedir al público que no grabase con el móvil.

"Todavía me aferro a todo lo que está muerto y se ha ido", ha cantado al piano con gran sentimiento. Tras su actuación, Benson Boone ha agradecido a sus fans haber dejado a un lado los móviles, y ha comparado al público español con el del festival NOS Alive 2025 de Lisboa: "Pedí esto ayer, pero creo que fue la vez que más móviles vi en el público. Hoy ha sido diferente. Gracias, lo aprecio más de lo que pensáis".

Después de Take Me Home, el artista ha pronunciado nuevas palabras en castellano: "Necesitamos agua". "Mi español es terrible, decidme si digo algo mal", ha bromeado antes de interpretar Young American Heart y Cry. "Madrid, te amo mucho. Amo vuestra cultura, vuestro idioma... Si no os sabíais ninguna canción, tenéis que hacer los deberes. Espero que os sepáis al menos dos palabras de esta, la que me cambió la vida", ha comentado para presentar Beautiful Things.

Benson Boone ha puesto punto y final a su concierto en España poniéndose de rodillas ante el público y haciendo una reverencia. El Mad Cool ha respondido con una inmensa ovación que se ha extendido durante todo el tiempo que el artista se ha acercado a sus fans recorriéndose el pasillo intermedio del recinto. Y, con dos últimas acrobacias, el artista ha confirmado que su estrellato no es cosa de un día.