Justin Bieber anuncia por sorpresa el lanzamiento 'SWAG', su nuevo álbum

Los fans de Justin Bieber se han llevado una gran sorpresa cuando varios carteles y pantallas ubicadas en diferentes ciudades de Estados Unidos han anunciado el lanzamiento del nuevo álbum de Justin Bieber, SWAG.

Un anuncio totalmente inesperado y con el que el autor de Sorry vuelve a protagonizar la actualidad musical cuatro años después del lanzamiento de Justice, el último disco del canadiense publicado en 2021.

En las imágenes se observa, además del título SWAG, el presumibletracklist de este nuevo disco con un total de 18 canciones, en el cuenta con colaboraciones de Gunna, Sexxy Red , Cash Cobain , Lil B, Eddie Benjamin y más, e incluye canciones con títulos como SWEET SPOT, ALL I CAN TAKE, STANDING ON BUSINESS y FORGIVENESS.

En este último proyecto de Bieber también ha recurrido a autores como el cantautor británico Sekou o el productor Dylan Wiggins, que ha trabajado con artistas como The Weeknd, además de otras figuras menos conocidas por el gran público.

Una noticia que, además, coincide con la temporada "detox" que ha decidido pasar en Mallorca junto a su familia, disfrutando de encantos de la isla balear como sus atardeceres o gastronomía, y en la que han quedado zanjadas las recientes polémicas en torno al trato hacia su esposa Hailey.