Consigue un meet & greet con Marlena antes de su concierto en Barcelona

¡Planazo! Antes de que Marlena se suba este viernes al escenario del Sant Jordi Club de Barcelona , Ana y Carol se reunirán con un selecto grupo de oyentes de Europa FM. Si quieres formar parte, te contamos cómo participar en nuestro concurso y llevarte un pase doble.

El gran día de Marlena llega este viernes 20 de marzo. Ana Legazpi y Carolina Moyano se suben al escenario del Sant Jordi Club en el que será su primer concierto en la mítica sala de Barcelona.

No es un show más, es el más heavy de su gira y así lo contaron en su visita a Cuerpos especiales, donde estuvieron en noviembre presentando La Victoria.

El concierto, con Europa FM como radio oficial, será muy especial para las madrileñas y también para sus fans que podrán vivir las horas previas al show junto a ellas gracias a nuestro nuevo concurso. Los ganadores podrán disfrutar de un meet & greet con Marlena antes de la cita en Barcelona.

Consigue un meet & greet con Marlena

Solo unos privilegiados podrán estar junto a Ana y Carol antes de este show —los pases son dobles— y para poder ser uno de ellos debes cumplir tres requisitos:

Tener tu entrada ya comprada

Seguir a Marlena en Instagram (@marlenaoficial)

Y seguir también a Europa FM Cataluña (@europafmcat)

Si cumples los tres, lo siguiente que tienes que hacer es entrar en la cuenta de Instagram de Europa FM Cataluña y comentar el post del concurso mencionando a la persona con la que irías a conocer a las Marlena. ¡Los más rápidos son los que ganan!

El concurso arranca este martes 17 de marzo a las 10:30 horas y estará activo hasta el jueves 19 a las 10:30 horas.