Apúntate al showcase exclusivo de Bombai en León con Europa FM
Bombai se apunta a las fiestas de San Juan y San Pedro 2026 de León y te invita a un showcase exclusivo organizado de la mano de Europa FM el lunes 29 de junio. Los de Valencia ponen el broche de oro a más de una semana de celebración en el Espacio Vías acompañados de un grupo de oyentes de Europa FM. ¿Te apuntas? ¡Las invitaciones ya están disponibles!
¡Empieza la temporada de fiestas y Europa FM no se la quiere perder!
El sábado 20 de junio Rodrigo Cuevas se sube al balcón del Ayuntamiento de León para dar el pistolezo de salida a las fiestas de San Juan y San Pedro 2026, que sumergirán a la ciudad en más de una semana de celebración que concluye el lunes 29 de junio con un evento muy especial.
Bombaiquiere poner el broche de oro a las fiestas con un showcase exclusivo organizado en el Espacio Vías de la mano de Europa FM. ¿Te apuntas? Toma nota de todos los detalles de la cita musical y descubre a continuación dónde conseguir invitaciones. ¡El reparto ya ha empezado!
📅 Lunes, 29 de junio
🕟 21:30 horas
📍Espacio Vías - Avenida Padre Isla, 48 - 24002 (León)
Consigue invitaciones para el showcase de Bombai
Si te apetece cerrar las fiestas de León a lo grande y vibrar en el último día de celebración con los chicos de Bombai, toma nota. Las invitaciones ya se pueden recoger.
- Joyería Acebo - Av. República Argentina, 31, 24004 León
- Europa FM León - Avenida del Padre Isla, 28, 24002, León
¡Corre! Te estamos esperando y ya sabes que la fiesta será perfecta Solo si es contigo.