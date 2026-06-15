Apúntate al showcase exclusivo de Bombai en León con Europa FM

Bombai te invita a un showcase exclusivo en León | Europa FM

¡Empieza la temporada de fiestas y Europa FM no se la quiere perder!

El sábado 20 de junio Rodrigo Cuevas se sube al balcón del Ayuntamiento de León para dar el pistolezo de salida a las fiestas de San Juan y San Pedro 2026, que sumergirán a la ciudad en más de una semana de celebración que concluye el lunes 29 de junio con un evento muy especial.

Bombaiquiere poner el broche de oro a las fiestas con un showcase exclusivo organizado en el Espacio Vías de la mano de Europa FM. ¿Te apuntas? Toma nota de todos los detalles de la cita musical y descubre a continuación dónde conseguir invitaciones. ¡El reparto ya ha empezado!

📅 Lunes, 29 de junio

🕟 21:30 horas

📍Espacio Vías - Avenida Padre Isla, 48 - 24002 (León)

Consigue invitaciones para el showcase de Bombai

Si te apetece cerrar las fiestas de León a lo grande y vibrar en el último día de celebración con los chicos de Bombai, toma nota. Las invitaciones ya se pueden recoger.

Joyería Acebo - Av. República Argentina, 31, 24004 León

- Av. República Argentina, 31, 24004 León Europa FM León - Avenida del Padre Isla, 28, 24002, León

¡Corre! Te estamos esperando y ya sabes que la fiesta será perfecta Solo si es contigo.