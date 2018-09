Vive el Halloween más divertido con Europa FM Castellón

Blas Cantó lanzó este viernes 14 de septiembre su esperado primer álbum en solitario, que lleva por nombre Complicado. Un disco en el que encontramos su éxito ‘Él no soy yo’, In your bed' o 'Dejarte ir', junto a Leire Martínez, entre otros. Y para celebrar este lanzamiento, este miércoles 19 de septiembre ¡en Europa FM vivimos el Día Blas Cantó! Regalando cheques de 250€ cada hora.

👉 Vuelve a ver la entrevista de Juanma Romero a Blas Cantó

👉 Instrucciones y bases legales para los 'Días D' en Europa FM