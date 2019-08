Crash Team Racing Nitro-Fueled: Nuevos personajes

Los eventos ya comenzaron y ganar recompensas está al alcance de todos los jugadores. Sin embargo, las actualizaciones traerán más que nos sorprenderán. Puesto que este remake conserva elementos tradicionales del videojuego inicial pero con incorporaciones de calidad, jugarlo es apasionante.

Los personajes compiten en carreteras de fantasía, con apariencia caricaturesca y extras que les ayudan a vencer a los rivales. Elegir el personaje es fundamental, acompañará las aventuras con rasgos propios y únicos. Además, los retos serán tantos que podríais vivir con la adrenalina elevada por largas horas.

Sus cambios gráficos se lucen a primera vista, la personalidad de los competidores sale a flote en cada carretera. Por otro lado, los jugadores pueden personalizar mucho al personaje, ajustarlo a la medida. Hay skins, autos especiales, calcomanías y hasta llantas exclusivas para añadir.

Mientras que los aspectos visuales tientan a deleitar las retinas, el modo Batalla es más amplio que el original, llevando al competidor a escenarios de increíble nivel de acción. Está elaborado para que sus admiradores antiguos recuerden las divertidas partidas y gocen de mayores retos. Y para los novatos, resulta un espectacular juego de aventuras bien logradas.

Hay tantos seguidores de este remake que los rumores no tardan en crecer respecto a novedades. Es así que en las últimas horas una lista de personajes que aparecerían, no está confirmado, se filtraron. La información no está publicada por ninguno de los entes oficiales relacionados al videojuego, pero tampoco la han negado.

Baby Coco

Baby Cortex

Baby Crash

Baby N. Tropy

Baby-T

Chick (CTTR)

Emperor Velo (CNK)

Gnasty Gnorc (Spyro)

Hunter (Spyro)

Nina Cortex (CTTR)

Pasadena (CTTR)

Rilla Roo (Crash Bash)

Ripto (Spyro)

Sorceress (Spyro)

Spyro the Dragon

Stew (CTTR)

Von Clutch (CTTR)

Willie Wumpa Cheeks (CTTR)

Por el momento, en su página oficial, los torneos y posibilidades de ganar premios están publicados. También algunas novedades se añaden en cada jornada para atraer visitantes y fanáticos. Sus principales competencias, llenan los bolsillos con Monedas Wumpa y otorgan puntos Nitro.

En resumen, la entrega deja manifestada su intención de volver a colocarse entre los juegos favoritos. Reuniendo antiguos seguidores y nuevos en el camino, promete un resurgir de la diversión sobre karts.