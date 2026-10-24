Letra y significado de 'Cuore Bello (Te quiero, te quiero)', la canción de España en Eurovisión Junior 2026 por Lucas Paulano
Cuore Bello (Te quiero, te quiero) es la canción con la que Lucas Paulano representa a España en Eurovisión Junior 2026, el certamen europeo que se celebra este sábado 24 de octubre en Malta.
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La canción de España en Eurovisión Junior 2026 es Cuore Bello (Te quiero, te quiero), un tema compuesto por el propio Lucas Paulano con Blas Cantó, Dangelo Ortega y Carlos Almazán.
Se trata de una balada que reflexiona sobre el amor, los recuerdos y aquellas personas que permanecen para siempre en nuestro corazón. La delegación española presenta la canción como una propuesta cargada de sentimiento y nostalgia. El videoclip gira precisamente alrededor de la magia de los recuerdos y de las emociones asociadas a ellos.
El título mezcla el italiano con el español, al igual que el estribillo: "Cuore bello / Con ojos de cielo / Te quiero, te quiero / Lo más bonito para mí / Cuore bello / El sol en tu pelo / Te quiero, te quiero / Mi corazón eѕ parа ti".
"Cuore bello" es italiano y, en español, significa "corazón bello".
Letra de 'Cuore Bello (Te quiero, te quiero)'
Tengo un beso guardado en la memoria
Y recuerdo cuando yo contaba mis historias
También tengo un tíquet guardado de la noria
Y ese sueño en mi cabeza gira y gira sin parar
Un viaje en el tiempo pediría
Para poder volver a cuando alguien me decía
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Cuore bello
Con ojos de cielo
Te quiero, te quiero
Lo más bonito para mí
Cuore bello
El sol en tu pelo
Te quiero, te quiero
Mi corazón es para ti
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Cuore be-e-ello
Cuore be-e-ello
Cuore be-e-ello
Cuore bello, cuore bello
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Siempre volverá
Conmigo estará
Esa melodía
Que cantaba, noche y día
Ahora vuelve con el viento
Y la escucho todavía
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Cuore bello
Con ojos de cielo
Te quiero, te quiero
Lo más bonito para mí
Cuore bello
El sol en tu pelo
Te quiero, te quiero
Mi corazón es para ti
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Cuore be-e-ello
Cuore be-e-ello
Cuore be-e-ello
Cuore bello, cuore bello
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Tengo un beso guardado en la memoria
Y recuerdo cuando yo contaba mis historias
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Cuore bello
Con ojos de cielo
Te quiero, te quiero
Lo más bonito para mí
Cuore bello
El sol en tu pelo
Te quiero, te quiero
Mi corazón eѕ parа ti
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Cuore be-e-ello
Cuore be-e-ello
Cuore be-e-ello
Cuore bello, cuore bello
Cuore bello, cuore bello
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Fuente: Genius