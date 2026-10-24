Letra y significado de 'Cuore Bello (Te quiero, te quiero)', la canción de España en Eurovisión Junior 2026 por Lucas Paulano

La canción de España en Eurovisión Junior 2026 es Cuore Bello (Te quiero, te quiero), un tema compuesto por el propio Lucas Paulano con Blas Cantó, Dangelo Ortega y Carlos Almazán.

Se trata de una balada que reflexiona sobre el amor, los recuerdos y aquellas personas que permanecen para siempre en nuestro corazón. La delegación española presenta la canción como una propuesta cargada de sentimiento y nostalgia. El videoclip gira precisamente alrededor de la magia de los recuerdos y de las emociones asociadas a ellos.

El título mezcla el italiano con el español, al igual que el estribillo: "Cuore bello / Con ojos de cielo / Te quiero, te quiero / Lo más bonito para mí / Cuore bello / El sol en tu pelo / Te quiero, te quiero / Mi corazón eѕ parа ti".

"Cuore bello" es italiano y, en español, significa "corazón bello".

Letra de 'Cuore Bello (Te quiero, te quiero)'

Tengo un beso guardado en la memoria

Y recuerdo cuando yo contaba mis historias

También tengo un tíquet guardado de la noria

Y ese sueño en mi cabeza gira y gira sin parar

Un viaje en el tiempo pediría

Para poder volver a cuando alguien me decía

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Cuore bello

Con ojos de cielo

Te quiero, te quiero

Lo más bonito para mí

Cuore bello

El sol en tu pelo

Te quiero, te quiero

Mi corazón es para ti

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Cuore be-e-ello

Cuore be-e-ello

Cuore be-e-ello

Cuore bello, cuore bello

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Siempre volverá

Conmigo estará

Esa melodía

Que cantaba, noche y día

Ahora vuelve con el viento

Y la escucho todavía

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Cuore bello

Con ojos de cielo

Te quiero, te quiero

Lo más bonito para mí

Cuore bello

El sol en tu pelo

Te quiero, te quiero

Mi corazón es para ti

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Cuore be-e-ello

Cuore be-e-ello

Cuore be-e-ello

Cuore bello, cuore bello

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Tengo un beso guardado en la memoria

Y recuerdo cuando yo contaba mis historias

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Cuore bello

Con ojos de cielo

Te quiero, te quiero

Lo más bonito para mí

Cuore bello

El sol en tu pelo

Te quiero, te quiero

Mi corazón eѕ parа ti

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Cuore be-e-ello

Cuore be-e-ello

Cuore be-e-ello

Cuore bello, cuore bello

Cuore bello, cuore bello

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Fuente: Genius