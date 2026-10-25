Resultado de España en Eurovisión Junior 2026: ¿en qué puesto ha quedado Lucas Paulano?
España ha rozado la victoria en Eurovisión Junior 2026 gracias a Lucas Paulano y su canción Cuore Bello (Te quiero, te quiero).
¿Quién ha ganado Eurovisión Junior 2026? Clasificación de todos los países
Así ha sido la actuación de España en Eurovisión Junior 2026 con Lucas Paulano
Armenia ha ganado Eurovisión Junior 2026, pero España ha conseguido el segundo puesto con Lucas Paulano y su canción Cuore Bello (Te quiero, te quiero) al obtener 184 puntos desglosados de esta manera:
- 108 del jurado profesional
- 76 de los espectadores
Francia, con 165 puntos, ha completado el podio. Con los votos del jurado profesional, Francia (114 puntos), España (108) y Armenia (103) encabezaban la clasificación, seguidas de Georgia (94) y Malta (86). Finalmente, tras sumar el voto del público, el pequeño micrófono de cristal ha ido a parar a la representante armenia, Naré, con BOO!.
Lucas Paulano ha cerrado la gala en la decimosexta y última posición y ha recibido los 12 puntos de Malta en la votación del jurado, el único país que le ha otorgado la máxima puntuación.
El joven artista jiennense, de 10 años, ha defendido un tema sobre el amor y los recuerdos como parte esencial de la vida, en cuya composición ha participado junto a Blas Cantó, Dangelo Ortega y Carlos Almazán. En el equipo creativo han estado Javier Pageo, en la escenografía; Verónica Ferreiro, como vocal coach; y Raúl Amor, estilista y figurinista.
El cuarto segundo puesto de España
España es uno de los países fundadores del festival infantil en 2004 y ha participado ahora en 12 ocasiones. De momento, solo María Isabel con su canción Antes muerta que sencilla ha conseguido alzarse con el trofeo, hace 20 años en Lillehammer (Noruega).
El segundo puesto de Lucas Paulano es el cuarto de la historia de España, tras los logrados en 2003, 2005 y 2023, con Sandra Valero y su Loviu, y se suma a los dos terceros puestos de 2019 y 2020. En 2025, Gonzalo Pinillos fue quinto con Érase una vez (Once upon a time) y, en 2024, Chloe DelaRosa sexta con Como la Lola.
Clasificación de Eurovisión Junior 2026
- 1. Armenia: Naré - BOO! - 202 puntos
- 2. España: Lucas Paulano - Cuore Bello (Te quiero, te quiero) - 184 puntos
- 3. Francia: Alec - Comment tu vas? - 165 puntos
- 4. San Marino: Violamarie - Ruota panoramica - 148 puntos
- 5. Georgia: Davit Lomidze - Sun on the Rooftops - 145 puntos
- 6. Polonia: Wiktor Sas - Gravity - 144 puntos
- 7. Malta: Beppe Caruana - Blue Bird - 136 puntos
- 8. Países Bajos: Maria - Stronger Together - 126 puntos
- 9. Ucrania: Erika Kolesnichenko - NOT A LULLABY - 106 puntos
- 10. Chipre: Harry Georgiou - Who I Can Be - 98 puntos
- 11. Italia: Matteo Trullu - Che Cos'è l'Amore? - 87 puntos
- 12. Montenegro: Mija Vujović - Muzika nas spaja - 68 puntos
- 13. Portugal: Salvador Rio - Alma - 64 puntos
- 14. Irlanda: Caleb Kirwan y Naomi Gribben - Níos láidre - 64 puntos
- 15. Albania: Eslin Kurti - Kërce me mua - 62 puntos
- 16. Macedonia del Norte: Ana Stojanoska - Idnata jas - 57 puntos