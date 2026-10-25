Resultado de España en Eurovisión Junior 2026: ¿en qué puesto ha quedado Lucas Paulano?

Te interesa Por qué España participa en Eurovisión Junior 2026 si no estuvo en Eurovisión 2026

Armenia ha ganado Eurovisión Junior 2026, pero España ha conseguido el segundo puesto con Lucas Paulano y su canción Cuore Bello (Te quiero, te quiero) al obtener 184 puntos desglosados de esta manera:

108 del jurado profesional

76 de los espectadores

Francia, con 165 puntos, ha completado el podio. Con los votos del jurado profesional, Francia (114 puntos), España (108) y Armenia (103) encabezaban la clasificación, seguidas de Georgia (94) y Malta (86). Finalmente, tras sumar el voto del público, el pequeño micrófono de cristal ha ido a parar a la representante armenia, Naré, con BOO!.

Lucas Paulano ha cerrado la gala en la decimosexta y última posición y ha recibido los 12 puntos de Malta en la votación del jurado, el único país que le ha otorgado la máxima puntuación.

El joven artista jiennense, de 10 años, ha defendido un tema sobre el amor y los recuerdos como parte esencial de la vida, en cuya composición ha participado junto a Blas Cantó, Dangelo Ortega y Carlos Almazán. En el equipo creativo han estado Javier Pageo, en la escenografía; Verónica Ferreiro, como vocal coach; y Raúl Amor, estilista y figurinista.

El cuarto segundo puesto de España

España es uno de los países fundadores del festival infantil en 2004 y ha participado ahora en 12 ocasiones. De momento, solo María Isabel con su canción Antes muerta que sencilla ha conseguido alzarse con el trofeo, hace 20 años en Lillehammer (Noruega).

El segundo puesto de Lucas Paulano es el cuarto de la historia de España, tras los logrados en 2003, 2005 y 2023, con Sandra Valero y su Loviu, y se suma a los dos terceros puestos de 2019 y 2020. En 2025, Gonzalo Pinillos fue quinto con Érase una vez (Once upon a time) y, en 2024, Chloe DelaRosa sexta con Como la Lola.

Clasificación de Eurovisión Junior 2026