¿Quién ha ganado Eurovisión Junior 2026? Clasificación y puesto de todos los países

Te interesa Por qué España participa en Eurovisión Junior 2026 si no estuvo en Eurovisión 2026

Armenia ha ganado este sábado Eurovisión Junior 2026, celebrada en Malta, al lograr 202 puntos. Por su parte, el representante de España, Lucas Paulano, ha conseguido el segundo puesto con Cuore Bello (Te quiero, te quiero) al obtener 184 puntos, 108 del jurado profesional y 76 de los espectadores. Francia, con 165 puntos, ha completado el podio.

Con los votos del jurado profesional, Francia (114 puntos), España (108) y Armenia (103) encabezaban la clasificación, seguidas de Georgia (94) y Malta (86). Finalmente, tras sumar el voto del público, el pequeño micrófono de cristal ha ido a parar a la representante armenia, Naré, con BOO!, un tema perfecto ante la cercanía de Halloween.

Armenia ha remontado así desde la tercera posición del jurado, mientras que Francia, favorita de los jurados, ha bajado hasta el tercer puesto con 51 puntos del público.

Clasificación de Eurovisión Junior 2026