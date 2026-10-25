¿Quién ha ganado Eurovisión Junior 2026? Clasificación y puesto de todos los países
España se ha quedado únicamente a 18 puntos de ganar Eurovisión Junior 2026, pero finalmente Lucas Paulano ha conseguido un buen segundo puesto gracias al talento demostrado durante su actuación de Cuore Bello ('Te quiero, te quiero). Pero ¿qué país ha ganado y cómo ha quedado la clasificación final?
Resultado de España en Eurovisión Junior 2026
Así ha sido la actuación de España en Eurovisión Junior 2026 con Lucas Paulano
Armenia ha ganado este sábado Eurovisión Junior 2026, celebrada en Malta, al lograr 202 puntos. Por su parte, el representante de España, Lucas Paulano, ha conseguido el segundo puesto con Cuore Bello (Te quiero, te quiero) al obtener 184 puntos, 108 del jurado profesional y 76 de los espectadores. Francia, con 165 puntos, ha completado el podio.
Con los votos del jurado profesional, Francia (114 puntos), España (108) y Armenia (103) encabezaban la clasificación, seguidas de Georgia (94) y Malta (86). Finalmente, tras sumar el voto del público, el pequeño micrófono de cristal ha ido a parar a la representante armenia, Naré, con BOO!, un tema perfecto ante la cercanía de Halloween.
Armenia ha remontado así desde la tercera posición del jurado, mientras que Francia, favorita de los jurados, ha bajado hasta el tercer puesto con 51 puntos del público.
Clasificación de Eurovisión Junior 2026
- 1. Armenia: Naré - BOO! - 202 puntos
- 2. España: Lucas Paulano - Cuore Bello (Te quiero, te quiero) - 184 puntos
- 3. Francia: Alec - Comment tu vas? - 165 puntos
- 4. San Marino: Violamarie - Ruota panoramica - 148 puntos
- 5. Georgia: Davit Lomidze - Sun on the Rooftops - 145 puntos
- 6. Polonia: Wiktor Sas - Gravity - 144 puntos
- 7. Malta: Beppe Caruana - Blue Bird - 136 puntos
- 8. Países Bajos: Maria - Stronger Together - 126 puntos
- 9. Ucrania: Erika Kolesnichenko - NOT A LULLABY - 106 puntos
- 10. Chipre: Harry Georgiou - Who I Can Be - 98 puntos
- 11. Italia: Matteo Trullu - Che Cos'è l'Amore? - 87 puntos
- 12. Montenegro: Mija Vujović - Muzika nas spaja - 68 puntos
- 13. Portugal: Salvador Rio - Alma - 64 puntos
- 14. Irlanda: Caleb Kirwan y Naomi Gribben - Níos láidre - 64 puntos
- 15. Albania: Eslin Kurti - Kërce me mua - 62 puntos
- 16. Macedonia del Norte: Ana Stojanoska - Idnata jas - 57 puntos