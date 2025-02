Qué dice la letra de 'Esa Diva', la canción con la que Melody representará a España en Eurovisión 2025

Si conoces la historia de la fama de Melody, sabrás que su éxito se inició cuando tan solo tenía nueve años. Una niña con mucho carisma, talento y desparpajo conquistó tanto a España como a Latinoamérica. Y desde entonces la artista sevillana ha continuado en la industria musical y en el mundo del espectáculo.

Así, si tienes a Melody en el radar te habrás dado cuenta de que Esa Diva, la canción con la que representará a España en Eurovisión, parece autobiográfica. Pero no solo lo parece, sino que lo es.

La cantante de 34 años alcanzó la cima cuando era solo una niña con la canción El baile del gorila, y desde entonces se ha ido posicionando poco a poco como una de las voces más potentes de nuestra industria musical.

Efectivamente, el verso del tema antes de saber andar fui del mundo La Rumbera, para mí era lo normal habla de sus inicios, tal y como confirmó ella misma en La Red Room, el podcast presentado por Malbert en que ha concedido una entrevista.

Allí explicó el significado de la letra de Esa diva, y para ello habló de sus inicios. "Fue un éxito muy grande y sin esperarlo, porque la música es así. Las cosas llegan pero cuando menos te lo esperas. Mi primer disco, De pata negra, fue un comienzo superfuerte. No solo en España, sino en Latinoamérica [...] Yo creo que eso se puede con una base sólida, como ha sido mi familia", detalló.

Pese a todos los proyectos de éxito que ha tenido, como su disco debut De pata negra y su halagada participación en Tu cara me suena, ella defiende que no deja de tener los pies en el suelo.

Su opinión sobre ser humilde

La canción continúa con otro verso potente, también como posible referencia a la vida de Melody. Ese momento en que sientes que estás en lo más alto pero de un día para otro la vida cambia: Pero la supuesta diva por el eco de una vida que no le pertenecía se embrujó.

"Dicen que quien esté en pie que tenga cuidado de no caer. Todo el mundo podemos tener momentos en los que simplemente tu alrededor te puede hacer creértelo, pero te digo nuevamente que me ha ayudado mucho tener gente cercana que me quiere, mi familia, mis amigos... Que me cantan las cuarenta rapidito".

"Yo creo que no soy muy malota, creo que me porto bastante bien. Soy muy 'curranta' y autocrítica, y aunque me equivoco y me equivocaré muchas veces, no estoy para joder", manifestó la cantante en el mencionado podcast.

Cree que en algún momento se la ha podido tachar de "altiva" y "prepotente" por ser una mujer de armas tomar y mucha garra": "Tenemos el error de juzgar sin conocer". "Me he dado cuenta de que no hay que hablar tanto, hay que hablar sabiendo", defendió.

Melody 'Mujer Loba' | Imagen cedida por Paco Martínez prensa de Arriba los Corazones

Melody también quiso defender cómo es ella realmente: "Mucha gente se ha confundido con mi personalidad por mi forma de cantar y mi forma de bailar, pero no tiene nada que ver".

Competitividad en su carrera

Una diva es sencilla como un simple mortal. Una diva no pisa a nadie para brillar, dice la canción de Melody. Ella tiene claro que existe la rivalidad en el mundo del espectáculo y confiesa que la ha vivido: "Digo el pecado, pero no el pecador". "Existe el ver el trabajo de otro, que no te guste porque va al mismo sitio a trabajar que tú o suena en el mismo sitio", contó junto al influencer.

Melody también explicó lo que quiere decir con el verso 'esa diva soy yo, es la madre que madruga, es la artista sin cartel, con dinero o sin fortuna, ellas son divas también': "Quien tiene y quien no tiene son divas. Hay gente que tiene más oportunidades y otras menos, pero no quiere decir que quien tenga menos no son divas. Las oportunidades hay que aprovecharlas".

Un mensaje universal

"Es una canción muy universal, y una de las cosas que yo he querido sacar con este tema y por el que he propuesto este tema para el Benidorm Fest es porque es un tema atemporal. No creo que sea un tema comercial de un momento, es un tema que tiene historia, que tiene base. Todo está pensado", reivindicó la concursante de la preselección.

Asimismo, insitió en que tenía muchos temas buenos, pero quería algo "muy concreto", "que fuera producto con sello español" y del cual se siente "muy orgullosa". "Y, a parte, que tenga ese sonido internacional, europeo, que tenga también una letra con contenido, que te diga algo, desarrolló.

Con el verso 'llevo la libertad por bandera', Melody explicó que va por el colectivo LGTBIQ+: "Me ha apoyado tanto que si hablo de ello me emociono mucho". "Yo creo que cada persona tiene que ser como quiera", reivindicó, al igual que su canción.

La letra de Esa Diva

Desde que era bien pequeña

Antes de saber andar

Fui del mundo La Rumbera

Para mi era tan normal

Y descubrí a una suprema del teatro

Despreciando a los demás del camerino

Pero la supuesta diva

Por el eco de una vida

Que no le pertenecía se embrujó

Una diva es sencilla

Como un simple mortal

Una diva no pisa a nadie para brillar

Su voz le hace grande

¿Qué más da si ella es libre cantando

Como un pez en el mar?

Una diva es valiente, poderosa

Su vida es un jardín lleno de espinas y rosas

Resurge bailando

Con más fuerza que un huracán

Es la madre que madruga

Es la artista sin cartel

Con dinero o sin fortuna

Ellas son divas también

No es la fama tu grandeza

La igualdad es mi bandera

Y la música es mi única ilusión

Una diva es sencilla

Como un simple mortal

Una diva no pisa a nadie para brillar

Su voz le hace grande

¿Qué más da si ella es libre cantando

Como un pez en el mar?

Una diva es valiente, poderosa

Su vida es un jardín lleno de espinas y rosas

Resurge bailando

Con más fuerza que un huracán

Ya verán,

Diva, diva, diva, diva

Diva, diva, diva, diva

Diva, diva, diva, diva

Oh, oh, oh, oh

Diva, diva, diva, diva

Diva, diva, diva, diva

Diva, diva, diva, diva

Oh, oh, oh, oh

Somos divas tú y yo

Si ella es libre cantando como pez en el mar

Una diva es valiente, poderosa

Su vida es un jardín lleno de espinas y rosas

Resurge bailando

Con más fuerza que un huracán

Ya verán, esa diva soy yo