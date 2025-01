El lado más personal de Melody: su actual pareja, su exnovio Gabriel y su hijo Cairo

Tenía solo 10 años cuando se convirtió en una estrella de la música y no solo de nuestro país. Su icónica canción El baile del gorila, además de convertirse en la canción del verano de 2001 en España, llegó a colarse en el número uno en más de 15 países, y el álbum que incluía esa canción, De pata negra, estuvo nominado al Grammy Latino como Mejor álbum infantil.

Más de 20 años después, aquella niña sevillana se ha propuesto llegar a Eurovisión y su candidatura en el Benidorm Fest parte como una de las favoritas. El tema Esa diva es la apuesta de Melody, una canción que “lo tiene todo”: “Tiene potencia, tiene conexión, tiene una historia. Mucha gente se va a sentir muy identificada. Es explosiva, pero al mismo tiempo es muy sentimental. Yo creo que tiene todos los ingredientes".

Muchos son los que apuntan a que en esta ocasión la que fuera niña prodigio de la música no va a dejar escapar la oportunidad de relanzar su carrera llegando a Eurovisión, después de la fatal experiencia que vivió en 2009, cuando una sucesión de ‘desgracias’ impidió que ganase Eurovisión 2009: el retorno —lo hizo Soraya con La noche es para mí—. Hasta el programa llegó con una trabajada propuesta: la canción Amante de la luna, acompañada por el grupo de baile Los Vivancos, pero estos abandonaron en la gala de preselección y tuvo que buscar a otros bailarines sin apenas tiempo. Además, los problemas de sonido le obligaron a sustituir el micrófono de diadema por uno de mano durante su actuación y se vio obligada a improvisar.

Una carrera a base de constancia y de reinventarse

Con más de 20 años de trayectoria y seis discos, la carrera artística de Melody no ha sido un camino de rosas: a la explosión del éxito de los inicios, en los que se convirtió en la niña de España e hizo una gira de conciertos y puso voz a la banda sonora de la película Hércules de Disney, le han sucedido etapas de silencio y de reinventarse en el mundo de la interpretación, como la que atravesó tras su participación en la edición de 2013 de Tu cara me suena, el talent show de Antena 3 en el que quedó en segundo lugar.

Fue entonces cuando decidió profundizar en su faceta como actriz. Participó en las series Cuéntame cómo pasó, donde ya había tenido un pequeño papel cuando era niña, y Arde Madrid, dando vida a Carmen Sevilla. En el cine debutó con la película Ahora o nunca, protagonizada por Dani Rovira y María Valverde, donde también participó en la banda sonora.

En los últimos años, varios lanzamientos han vuelto a colocarla en primera línea musical. En 2018 lanzó Parapapá, con la que consiguió más de dos millones de reproducciones en dos semanas. Algo similar ocurrió con Rúmbame, en 2020, que superó el millón de visualizaciones en YouTube.

Mujer Loba y Putukita, su colaboración con María Peláe, son sus dos últimos éxitos antes de iniciar una nueva etapa marcada por un acontecimiento personal que le ha llenado de felicidad: la maternidad.

La felicidad y la fuerza para continuar

Fue el pasado 15 de febrero cuando una exultante Melody comunicó el nacimiento de su primer hijo, Cairo: "¡Y llegó el gran día! Me declaro completamente enamorada. Te amamos con todo el corazón".

Siete meses antes, en diciembre de 2023, la cantante había anunciado en sus redes sociales el embarazo y la noticia fue toda una sorpresa pues poco o nada se sabía de su vida sentimental y de su pareja, el entrenador argentino de 39 años Ignacio Batallán.

"Yo he elegido cantar, pero mi pareja, no, y tengo que respetar eso. Hay personas a las que les gusta y otras a las que no", explicaba sobre la discreción con la que siempre han llevado esa relación. Se cree que la pareja se conoció en 2021, en el gimnasio Trainme Studio, de Fuengirola, del que él es CEO y fundador y al que ella solía acudir. Antes, Batallán había sido jugador profesional de voleibol y preparador físico de la selección española de baloncesto.

La nueva familia —a la que también hay que sumar a la hija del entrenador— vive en Málaga, en una bonita casa con piscina y jardín, donde Melody ejerce de feliz mamá, entre ensayos, sesiones de entrenamiento y viajes. “La maternidad te cambia para bien, yo creo que ser mamá me va a hacer cantar las canciones con más pasión y hacer las cosas con más ilusión, porque no es normal el amor que se siente por un hijo", aseguraba en una entrevista.

Esa felicidad que llena la vida de Melody hoy contrasta con el difícil momento que supuso la ruptura con su anterior pareja, el actor venezolano Gabriel Coronel.

La candidata del Benidorm Fest confirmó esa relación en julio de 2018 y fueron numerosas las muestras públicas de amor entre ellos. El 14 de febrero de 2021, Día de los Enamorados, la propia Melody anunció durante una entrevista con Toñi Moreno en el programa Un año de tu vida de Canal Sur que habían roto.

"Hemos pasado un año complicado, porque también he vivido cosas personales muy duras, he tenido pérdidas de familiares, y la vida me ha mostrado en estos meses lo que necesito, lo que no necesito, y lo que quiero y lo que no quiero. Ahora quiero tener gente a mi alrededor llena de amor, de sonrisas... gente que cuando vea mi dolor también sienta mi dolor", aseguró afirmando que “estaba bien” y “centrada en la música”.