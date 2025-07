Quién es Gonzalo Pinillos, el representante de España en Eurovisión Junior 2025

Comienzan los preparativos para Eurovisión Junior 2025. Tras la sexta posición de Chloe DelaRosa con Como la Lola, España ya conoce al joven artista que nos representará en la próxima edición del certamen europeo, que tendrá lugar en Georgia el 13 de diciembre de 2025.

Este miércoles 23 de julio, RTVE ha convocado una rueda de prensa para desvelar que el representante de España en Eurovisión Junior 2025 es Gonzalo Pinillos, un joven madrileño de 14 años con experiencia en musicales.

"El año pasado me presenté, pero no pudo ser. Me hace ilusión porque era una meta que me había puesto y que he conseguido alcanzar", comenta Gonzalo Pinillos. "Desde pequeño siempre me ha gustado cantar. Me apuntaron a clases de piano y de teatro musical. Después de que me apuntaran a mis clases de canto, me cogieron para mi primer musical, School of Rock".

"Me gustaba mucho cantar y la interpretación", sigue contando. "Mi segundo proyecto fue Los chicos del coro. Siempre me ha encantado la música, cantar... Estoy superfeliz de poder representar a España en Eurovisión Junior". Todavía se desconoce la canción que interpretará en Eurovisión Junior 2025, aunque Gonzalo Pinillos no tienes dudas de que le gustará. "Me gustaría que fuese una balada con un mensaje bonito", comenta.

Aparte de sus primeros proyectos, Gonzalo Pinillos anunció recientemente en sus redes sociales que interpretará a Tony en el musical Oliver Twist, que se estrenará el 12 de noviembre en el Teatro La Latina.

Gonzalo Pinillos recoge el testigo de Chloe DelaRosa

Eurovisión Junior 2025 se celebrará el 13 de diciembre de 2025 en Tiflis, capital de Georgia, tras la victoria del país con la emotiva To My Mom de Andria Putkaradze. El pasado 2024, el festival se celebró en La Caja Mágica de Madrid con Melani, Ruth Lorenzo y Marc Clotet como presentadores de la gala. Chloe DelaRosa representó a España con un homenaje a sus artistas favoritas: "Lola Flore' e' la más grande y la reina de corazone'", cantó sobre el escenario.