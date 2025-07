Ni Melani ni Abraham Mateo: este es el artista favorito para ir a Eurovisión, según los fans

El camino a Eurovisión arrancó el pasado 5 de junio al abrirse el plazo de participación del Benidorm Fest 2026. Por quinto año consecutivo, el ganador o ganadora del certamen que se celebra en la ciudad alicantina en el mes de febrero —en esta ocasión el martes 10, el jueves 12 y el sábado 14— representará a España en Austria, sede de la próxima edición de la fiesta de la música europea. Esto limita a los posibles participantes porque solo los que se inscriben en este certamen (el plazo termina el 24 de septiembre) tienen posibilidades de suceder a Melody, última representante española con Esa Diva.

Esto no quita para que los eurofans sueñen y, mientras no se conoce el nombre de los participantes —normalmente en el mes de noviembre—, pueden jugar a imaginar qué nombres les gustaría ver sobre el escenario eurovisivo. Así, la web eurovision-spain.com abrió una encuesta interna para que sus usuarios pudiesen elegir al representante perfecto y, lejos de optar por Melani o Abraham Mateo, nombres muy vinculados al festival, la ganadora ha sido IZARO con la canción Xorieri, en la que colabora con Baiuca y Oreka Tx.

La artista vizcaína de 32 años, con una década de carrera y cinco álbumes publicados, con éxitos como La Felicidad o x eta besteak, se ha impuesto a artistas de gran éxito como Leire Martínez, Belén Aguilera, Arde Bogotá o María José Llergo, que se han colado en el TOP 10 pero no han conseguido arrebatarle el primer puesto a la intérprete de Xorieri, cuya traducción en castellano es A los pájaros.

Esta canción es la adaptación modernizada de un poema melódico de Mixel Labeguerie que narra la historia de un hombre incomprendido y tomado por loco que no se entendía con sus iguales pero que, sin embargo, tenía un vínculo especial con la naturaleza.

Los 10 favoritos para ir a Eurovisión 2026

A principios del mes de julio Eurovision-Spain puso en marcha la 16ª edición de La Elección Interna y, tras 17 días de eliminatorias, se puso en marcha la votación final con 12 únicos participantes que se cerró este domingo 27 de julio con la victoria de IZARO sobre BAJOCERO X y DULZARO, que entraron de segundos y terceros en el podium respectivamente.

1. IZARO (ft. Baiuca & Oreka Tx) – Xorieri

2. BAJOCERO X – CATAЯATA

3. DULZARO (ft. Mondra) – Un Labradorito

4. Leire Martínez – Mi Nombre

5. Samuraï (ft. Leo Rizzi) – En El Aire

6. Belén Aguilera – Laberinto

7. Arde Bogotá – Flores de Venganza

8. Paul Thin – Alondra

9. María José Llergo – Bien de Amores

10. BULEGO – Gure Bihotzaren Taupadak

11. Marina Reche – Así

12. Ankor – Embers

La Elección Interna no conlleva su participación en el Benidorm Fest y, por su puesto, tampoco en Eurovisión. En 2025 los ganadores fueron K!NGDOM con Confieso, que sí estuvieron en el certamen alicantino, mientras que el 2024 los ganadores fueron La La Love You, con El principio de algo. El grupo quiso ir a Eurovisión en 2009 con Dame un beso pero no se conocen intenciones posteriores. La ganadora de 2023 fue María José Llergo con la canción Te espera el mar, ganadora del premio Goya a Mejor canción, y en 2022 lo fueron Tanxugueiras, que ese año quedaron terceras en el Benidorm Fest con Terra.