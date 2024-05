Eurovisión 2024: ¿qué día se celebran las semifinales del festival?

Arranca la semana de Eurovisión, donde se elige al próximo merecedor del popular micrófono de cristal.

El festival se celebra este año en Malmö (Suecia) tras la victoria de Loreen en 2023 con Tattoo. El país nórdico es el encargado de acogerlo por séptima vez en su historia y en esta ocasión tiene un valor sentimental especial, teniendo en cuenta que se cumplen 50 años del triunfo de ABBA con Waterloo en 1974.

Como novedad, en esta edición los representantes de los cinco países del Big Five (Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido) y del vencedor del año pasado, Suecia, actuarán en directo en las semifinales. Estos no se juegan el paso a la final, ya que pasan directamente sin necesidad de clasificarse.

El resto de países sí necesitan superar las semifinales, que tendrán lugar el martes 7 y el jueves 9 de mayo de 2024, mientras que la gran final será el 11 de mayo.

Martes, 7 de mayo - primera semifinal

En la primera semifinal, celebrada el martes 7 de mayo, la ceremonia se abrirá con acento español gracias a la actuación de Chanel en el Malmö Arena con SloMo y su nueva coreografía. Además, la hispanocubana se verá acompañada de Eleni Foureira, que interpretará Fuego, la canción con la quedó subcampeona del ceramente en 2018 en representación de Chipre, y Eric Saade, que cantará Popular, el tema con el que participó en 2011 para lograr el tercer puesto como representante de Suecia.

En cuanto a los participantes en la primera semifinal de Eurovisión 2024, estos 15 países demostrarán su valía con este orden:

1. Chipre - Liar , de Sília Kapsís

- , de 2. Serbia - Ramonda , de Teya Dora

- , de Teya Dora 3. Lituania - Luktelk , de Silvester Belt

- , de Silvester Belt 4. Irlanda - Doomsday Blue , de Bambie Thug

- , de Bambie Thug 5. Ucrania - Teresa & Maria , de Alyona Alyona & Jerry Heil

- , de Alyona Alyona & Jerry Heil 6. Polonia - The Tower , de Luna

- , de Luna 7. Croacia - Rim tim tagi dim , de Baby Lasagna

- , de Baby Lasagna 8. Islandia - Scared of Heights , de Hera Björk

- , de Hera Björk 9. Eslovenia - Veronika , de Raiven

- , de Raiven 10. Finlandia - No Rules! , de Windows95man

- , de Windows95man 11. Moldavia - In The Middle , de Natalia Barbu

- , de 12. Azerbaiyán - Özünlə Apar , de FAHREE feat. Ilkin Dovlatov

- , de FAHREE feat. Ilkin Dovlatov 13. Australia - One Milkali (One Blood) , de Electric Fields

- , de 14. Portugal - Grito , de Iolanda

- , de Iolanda 15. Luxemburgo - Fighter, de Tali

Además, actuarán los representantes de Alemania (Isaak - Always on the Run), Reino Unido (Olly Alexander - Dizzy) y Suecia (Marcus & Martinus - Unforgettable).

Jueves, 9 de mayo - segunda semifinal

En la segunda semifinal, celebrada el 9 de mayo, compiten 16 países. Estos son y el orden en el que cantarán:

1. Malta - Loop , de Sarah Bonnici

- , de 2. Albania - Titan , de Besa Kokëdhima

- , de 3. Grecia - Zari , de Marina Satti

- , de Marina Satti 4. Suiza - The Code , de Nemo

- , de Nemo 5. Chequia - Pedestal , de Aiko

- , de Aiko 6. Austria - We Will Rave , de Kaleen

- , de Kaleen 7. Dinamarca - Sand , de Saba

- , de Saba 8. Armenia - Jako , de Ladaniva

- , de Ladaniva 9. Letonia - Hollow , de Dons

- , de Dons 10. San Marino - 11:11 , de Megara

- , de Megara 11. Georgia - Firefighter , de Nutsa Buzaladze

- , de Nutsa Buzaladze 12. Bélgica - Before The Party's Over, de Mustii

- de Mustii 13. Estonia - (Nendest) Narkootikumidest ei tea me (küll) midagi , de 5miinust & Puuluup

- , de 5miinust & Puuluup 14. Israel - Hurricane , de Eden Golan

- , de Eden Golan 15. Noruega - Ulveham , de Gate

- , de Gate 16. Países Bajos - Europapa, de Joost Klein

Además, actuarán los representantes de España (Nebulossa - Zorra), Francia (Slimane - Mon Amour) e Italia (Angelina Mango - La noia).

Finalmente, los 20 países clasificados de las dos semifinales más los seis que pasan automáticamente se verán las caras en la final del sábado 11 de mayo.

¡Qué ganas de conocer al próximo ganador de Eurovisión!