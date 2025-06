¿Melani quiere ir a Eurovisión? Esto es lo que ha dicho la concursante de 'Tu cara me suena'

Melani es una artista completa: canta, baila, compone y trabaja para obtener el mejor resultado posible con sus actuaciones. Así lo está demostrando durante su paso por Tu cara me suena 12, donde lidera la clasificación general gracias a sus imitaciones de Céline Dion, Shakira o The Cranberries.

Tras su espectacular actuación reencarnando a Beyoncé, Chenoa describió a la joven cantante de 18 años como una "artista internacional": "Tienes todos los ingredientes para poder triunfar: eres muy perfeccionista, tienes mucho talento, tienes disciplina... Todo lo que has hecho estaba muy medido, muy estudiado y muy trabajado. Gran trabajo".

El buen hacer de Melani en Tu cara me suena está conquistando a los eurofans, quienes desean que la artista represente a España en Eurovisión después de haber participado en Eurovisión Junior 2019. Y es posible que termine ocurriendo, ya que la valenciana ha confesado numerosas veces su pasión por el festival. En 2018, después de ganar La Voz Kids, dijo: "Mi sueño en el mundo de la música es representar a España en Eurovisión con una ópera".

"Estoy buscando el momento"

Han pasado siete años de aquellas declaraciones, pero Melani sigue manteniendo una opinión parecida: "Me encantaría ir a Eurovisión, siempre lo he dicho. Desde los 16 años se puede, pero estoy buscando el momento en el que diga: 'Esta es la canción'. No quiero ir deprisa y corriendo, sino con algo con lo que me sienta a gusto y feliz", dijo en abril de 2025 para FormulaTV.

Melani, de 'La Voz Kids' a Eurovisión Junior

Melani tuvo su primer acercamiento televisivo en 2018, cuando participó como concursante en La Voz Kids 4. La pequeña estuvo en el equipo de Melendi y llegó a la gran final, donde decidió interpretar el aria Nessun dorma de la ópera Turandot de Giacomo Puccini. Consiguió alzarse ganadora por su sorprendente capacidad vocal para cantar lírico.

Un año después, en La Voz Kids 2019, Melani acudió al concurso como invitada para sorprender a los coaches reviviendo su actuación ganadora, con un oso de peluche junto a ella en el escenario.

Aparte de su aparición sorpresa en La Voz Kids 5, Melani fue un paso más allá en 2019 proclamándose la representante de España en Eurovisión Junior por elección interna. Así, el país volvía al festival después de 13 años de ausencia. Su actuación con Marte reivindicaba el cuidado del medio ambiente y aprovechaba la capacidad vocal de la artista con notas altas.

Finalmente, Melani quedó tercera con 212 puntos y, tras finalizar el certamen, protagonizó un momento viral por su espontaneidad y su felicidad contagiosa durante una entrevista. "Yo lo voy a celebrar con un helado porque claro, durante estas semanas no podía tomar cosas frías por la voz, tenía que cuidarme, y ahora que ya he cantado estoy hasta afónica de tanto que he gritado. ¡Así que un helado, yuuuuujuuu, y superfiesta!", gritaba al micrófono.

Años después, en Eurovisión Junior 2024, Melani recreó su vídeo viral como presentadora del certamen infantil, donde demostró tener alto nivel de inglés junto a los otros dos presentadores: Ruth Lorenzo y Marc Clotet. Un trío de españoles, ya que el festival se celebró ese año en la Caja Mágica de Madrid.

Los múltiples acercamientos de Melani a Eurovisión y al mundo del espectáculo parecen confirmar que la artista terminará presentándose al Benidorm Fest más tarde o más temprano, siempre y cuando consiga una canción con la que se sienta cómoda.