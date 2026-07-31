Quién es Lucas Paulano, el representante de España en Eurovisión Junior 2026 que ganó 'La Voz Kids'

España ya tiene representante para Eurovisión Junior 2026. Lucas Paulano le tomará el relevo a Gonzalo Pinillos y viajará el próximo 24 de octubre hasta Malta para representar a nuestro país en el certamen infantil un año después de hacer historia como el ganador más joven de La Voz Kids.

Además del gran dominio de técnica vocal que demostró en el concurso, el joven de 10 años también es pianista y actualmente está compaginando su carrera musical con sus estudios en el Conservatorio Profesional de Música Ramón Garay de Jaén.

Su triunfo en 'La Voz Kids 2025'

Con tan solo ocho años, el de Jaén cautivó con su voz a David Bisbal, Edurne y Manuel Turizo en las Audiciones a ciegas de La Voz Kids y acabó en el equipo del colombiano. Gala tras gala, Lucas Paulano fue demostrando su talento con canciones como Haz de luna, Dígale o Amor eterno, ganándose también el cariño de su coach. En la gala final, consiguió enamorar al público con su versión de Algo de mí, de Camilo Sesto, y se convirtió en el ganador más joven de la historia del programa.

De compartir escenario con Turizo a cantarle a los reyes

Tras proclamarse ganadores de La Voz Kids 2025, Turizo y Lucas Paulano volvieron a reencontrarse en la gira del intérprete de La Bachata en los conciertos de Sevilla, Granada y Madrid, donde tuvo la oportunidad de cantar frente a miles de espectadores.

El pasado mes de marzo, el joven cantante coincidió con los reyes de España en un acto institucional en su ciudad natal. Lucas Paulano pudo conocer a sus majestades y, de manera espontánea, interpretó a capela el himno de Jaén emocionando a todos los presentes.

Su regreso a 'La Voz Kids' en la gran final

El viernes 25 de julio, Lucas regresó al plató de La Voz Kids en la gran final de la nueva edición. Además de entregarle el relevo a Eduardo 'El Campanero', como nuevo ganador del programa, el de Jaén se subió hasta en dos ocasiones al escenario para cantar Mírame Ahora junto a su coach y Como soy con Pablo López y todos los ganadores del formato.