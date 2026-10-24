Por qué España participa en Eurovisión Junior 2026 si no estuvo en Eurovisión 2026

España decidió no participar en Eurovisión 2026 por la presencia de Israel. "El principal argumento de UER-EBU ha quedado destrozado: la neutralidad de Eurovisión no está garantizada, ni antes ni ahora. El Gobierno de Israel seguirá utilizando el festival como considere oportuno", dijo José Pablo López, presidente de RTVE.

Así, el festival se celebró el pasado mes de mayo sin España y con la participación de Israel. Y, de momento, se desconoce si España formará parte de Eurovisión 2027. Sin embargo, la situación es diferente en Eurovisión Junior, el certamen donde participan niños de entre 9 y 14 años.

Aunque la Unión Europea de Radiodifusión (UER) también está involucrada en este evento, España sí tiene representante en Eurovisión Junior 2026: se trata de Lucas Paulano, quien defenderá sobre el escenario su canción Cuore Bello (Te quiero, te quiero) este sábado 24 de octubre. Pero ¿qué pasa con Israel?

Israel no participa en Eurovisión Junior 2026

A diferencia de Eurovisión 2026, Israel no participa en Eurovisión Junior 2026. De hecho, el país lleva ocho años sin acudir al festival infantil. Según ESCplus España, el motivo de su retirada en 2019 podría haber sido "la inversión económica en el festival sénior".

Por su parte, Irlanda y Países Bajos sí están presentes en Eurovisión Junior 2026, a pesar de que ambos países también se retiraron de Eurovisión 2026. Cabe destacar que, en esta versión del festival, el ganador no está obligado a organizar la siguiente edición.

Un escaparate cultural

Aparte de la no participación de Israel, la presencia de España en Eurovisión Junior también se explica por otros factores. "Uno de ellos es la oportunidad de mostrar el talento joven del país en un escenario internacional, y permitir que los jóvenes artistas ganen experiencia y visibilidad. Además, la participación en Eurovisión Junior permite a España compartir su cultura y valores con el mundo", apunta ESCplus España.

En cuanto al debate sobre la protección de la infancia, la UER presentó un documento en 2023 denominado "Política de Protección y Salvaguardia de la Infancia de Eurovisión Junior". La organización apunta que "las emisoras anfitrionas y participantes se toman muy en serio la protección de los niños y se comprometen a garantizar que todos los niños reciban protección contra daños o abusos en el marco de su participación en Eurovisión Junior".