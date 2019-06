Europa FM te invita a la Opening Party del V Aniversario de Los Álamos Beach Festival

¿Preparado para la mejor edición de Los Álamos Beach Festival? ¡Este año el festival celebra su 5ª aniversario y queremos invitarte a la Opening Party del 31 de julio ¡por la cara!.

Europa FM quiere estar presente desde el primer momento con la Opening Party by Europa FM el miércoles 31 de julio, dando el pistoletazo de salida con un cartel formado por los mejores DJs nacionales: Abel The Kid, CYA, Javi Reina, B Jones, Sanxito, Fonsi Nieto, Uri Farré, Xavi Alfaro, Mix & Noise, Sevi Sánchez y Alex Now.

¡Te invitamos a esta brutal Opening Party!

💥 ¿DÓNDE?

Miércoles 31 de julio en el recinto ferial de Estepona damos comienzo con esta Opening Party by Europa FM a 4 días de fiesta y música en directo.

💥 ¿CÓMO?

Recoge tus invitaciones en:

- Cesur: calle Severo Ochoa, 29 (Parque tecnológico) y calle Tomás Heredia, 12

- Clínica FIV Dona: Paseo de la Farola, 5

- Hard Rock Café Málaga: Muelle Uno

- FC & CO: Muelle Uno, Málaga Plaza y Centro Comercial Miramar de Fuengirola

- Legrand Café en el centro y en Teatinos