Bases legales del concurso Prink Moto GP 2015

1.- Legitimación para participar.

Podrá participar cualquier persona física mayor de 18 años que resida en el territorio español. Será necesario además que el concursante posea DNI o pasaporte vigente en caso de ser españoles, o NIE y permiso de residencia vigentes en caso de ser extranjeros, al momento de la adjudicación del premio.

PRINK podrá solicitar al ganador que firme un formulario de aceptación del premio antes de que se les haga entrega del mismo, así como que faciliten cuanta información o documentación complementaria fuese necesaria para poder acceder al premio.

No podrá participar en el concurso el personal empleado de UNIPREX, ni de PRINK, así como de las empresas que participen en la presente acción, ni los respectivos familiares en primer grado de todos ellos.

2.- Duración del concurso.

El concurso se desarrollará durante el mes de junio de 2015.

Los participantes podrán enviar sus fotografías desde el 1 hasta el 10 de JUNIO de 2015 a las 23 horas para optar al Gran Premio de Alemania, y del 15 al 24 de JUNIO a las 23 horas para optar al Gran Premio de San Marino, a través de la web www.europafm.com.

3.- Gratuidad.

La presente promoción tiene carácter gratuito.

4.- Mecánica de participación.

Los oyentes que quieran participar en el concurso deberán realizar una compra de dos cartuchos o tóner Prink en las tiendas PRINK (consultar tiendas en www.prink.es). En el caso de adquirir cartuchos de las marcas Epson, Canon y Brother, será necesario comprar un juego completo + 1 cartucho adicional.

Al realizar la compra deberán indicar que desean participar en el presente concurso. Posteriormente, deberán subir una foto 'selfie' original y divertida a través del formulario dispuesto para ello en www.europafm.com junto a sus datos personales. La fotografía no deberá superar los 3Mb y el nombre del archivo no debe contener espacios, tildes ni caracteres extraños. Para poder participar en el concurso se deberá disponer del ticket de compra y de la tarjeta de fidelización Prinkard. En caso de no disponer de la tarjeta, la podrán solicitar en la misma compra de manera gratuita. Los tickets para participar serán válidos si la compra está realizada entre el 1 y el 24 de junio de 2015, y se deberán conservar hasta el final del concurso, pudiendo los organizadores pedir copia de éste al ganador para verificar su autenticidad.

UNIPREX se reserva el derecho de rechazar cualquier candidatura si considera que las fotografías no son adecuadas para participar en el concurso, tanto por criterios técnicos como de contenido.

De entre todas las fotografías recibidas, se seleccionarán DOS (2) ganadores para cada uno de los Grandes Premios.

A estos efectos, un jurado designado por UNIPREX seleccionará a los ganadores según su propio criterio personal en función de la originalidad de las fotografías recibidas.

El nombre de los ganadores se publicará en la página web www.europafm.com y www.prink.es los días 12 de junio (para el Gran Premio de Alemania) y 26 de junio (para el Gran Premio de San Marino). UNIPREX se pondrá en contacto telefónicamente con los ganadores para recabar todos los datos necesarios para la gestión y entrega del premio.

Mediante su participación en el concurso, el participante declara y garantiza haber producido él mismo la fotografía y ostentar la propiedad y el control de los derechos sobre la misma, estando capacitado para autorizar a UNIPREX su difusión a través de la página web www.europafm.com y www.prink.es . El participante garantiza asimismo que el contenido de la fotografía no infringe la normativa relativa a la protección del honor, intimidad personal y propia imagen, y que la persona que aparece en la misma es el propio participante. UNIPREX y PRINK se reservan el derecho de rechazar cualquier candidatura si consideran que la fotografía no es adecuada para participar en el concurso, tanto por criterios técnicos como de contenido.

Si los datos facilitados fueran inciertos o incompletos, o no fuese una participación válida de acuerdo con lo establecido en las presentes bases, UNIPREX seleccionará otro ganador de entre las participaciones recibidas.

5.- Premio.

Se seleccionarán DOS (2) ganadores para cada uno de los siguientes premios.

1.- Gran Premio de Alemania, valorado en aproximadamente 800 €. Incluye:

-Vuelos ida/vuelta para dos personas Barcelona-Praga

-2 noches en hotel de 4* en Praga en régimen de alojamiento y desayuno en habitación doble

-Desplazamiento en coche hasta el circuito de Sachsenring (Alemania)

-2 noches en hotel de 4* en Dresden en régimen de alojamiento y desayuno en habitación doble

-Comidas en el circuito el sábado y domingo

-Meet and greet con Aleix Espargaró en el hospitality de Suzuki

-2 entradas para el Gran Premio MOTO GP de Alemania

2.- Gran Premio de San Marino, valorado en aproximadamente 550 €. Incluye:

-Vuelos ida/vuelta para dos personas Barcelona-Bolonia

-3 noches en hotel de 4* en Cattolica en régimen de alojamiento y desayuno en habitación doble

-Desplazamiento en coche hasta el circuito de Misano

-Comidas en el circuito el sábado y domingo

-Meet and greet con Aleix Espargaró en el hospitality de Suzuki

-2 entradas para el Gran Premio MOTO GP de San Marino

El premio no incluye otros conceptos no detallados en las presentes bases, incluyendo expresamente extras en los hoteles, que correrán por cuenta exclusiva del ganador.

El ganador deberá adaptarse a las instrucciones y horarios establecidos por la compañía organizadora del viaje, respondiendo personalmente del incumplimiento de estas normas.

Las fotografías de los premios que pudieran publicarse en la página web de UNIPREX son meramente orientativas, por lo que pueden producirse variaciones en cuanto a características accesorias.

PRINK y/o la empresa mayorista del viaje son las exclusivas responsables de la organización del viaje objeto de esta promoción y, a estos efectos, cualquier queja o reclamación sobre el mismo deberá dirigirse contra estas empresas. UNIPREX queda por lo tanto exonerada de cualquier responsabilidad derivada de la organización y desarrollo del viaje.

Los ganadores aceptan que sus datos personales sean utilizados por PRINK para llevar a cabo las gestiones necesarias para el disfrute del viaje.

El ganador tiene derecho a renunciar al premio, sin embargo no podrá, en ningún caso, canjearlo por otro distinto.

PRINK será el encargado de realizar la entrega del premio. Asimismo realizará los ingresos a cuenta o retención sobre el valor de los premios entregados previstos en la ley, enviándose al concursante un certificado por el importe del premio y las retenciones pertinentes, a los efectos fiscales oportunos.

6.- Derechos sobre las fotografías remitidas

Los participantes en el concurso autorizan a UNIPREX y PRINK, con carácter gratuito y sin limitación temporal alguna, para difundir a través de sus páginas web www.europafm.com , www.prink.es y sus redes sociales la fotografía remitida para participar en el concurso.

7.- Datos personales

Los datos facilitados por los oyentes para su participación en las acciones de la cadena quedarán recogidos en el fichero ACCIONES, siendo el responsable del fichero UNIPREX, S.A. La finalidad de este fichero es la gestión de la participación en servicios, concursos, promociones, votaciones y juegos, así como la gestión de premios, publicidad y prospección comercial.

El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación oposición y cancelación, regulados en la Ley Orgánica de Protección de Datos, de ambos ficheros, deberá realizarse ante la Oficina de Consulta para Ficheros de Datos de Carácter Personal, sita en Avda Isla Graciosa nº 13 Edificio Antena 3, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid.

8.- Cesión de derechos de imagen

El ganador del concurso acepta y autoriza a que la mención de su nombre y premio obtenido pueda realizarse en la programación de Europa FM y la web, así como en cualquier otro soporte comercial, publicitario o medio de comunicación que pueda utilizar UNIPREX y/o PRINK a fin de informar y hacer público el resultado del concurso realizado.

9.- Aceptación de las bases

La mera participación en el concurso supone la aceptación en su totalidad de las presentes bases, que podrán ser consultadas en todo momento en la página web www.europafm.com

Los concursantes aceptan asimismo el criterio de los organizadores del concurso en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada del concurso en el que participa. A estos efectos, los organizadores se reservan, hasta donde le permita la Ley, el derecho a modificar las bases en cualquier momento si las circunstancias así lo requirieran. La modificación se anunciará y entrará en vigor a partir de la fecha de su anuncio.

Los organizadores del concurso se reservan el derecho de eliminar justificadamente a cualquier participante que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario del concurso.

10.- Legislación y jurisdicción aplicable

Las presentes bases se interpretarán de acuerdo con la legislación española. Asimismo, para cuantas controversias puedan derivarse de la interpretación de las mismas, las partes se someten a la jurisdicción y fuero de los Juzgados y Tribunales de Madrid, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.