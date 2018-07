¡Bienvenido Yonny Hernández! ¡Hasta siempre Sergio Gadea!

A petición de Sergio Gadea, se fichó a un técnico de reputada experiencia y a sus mecánicos de confianza para ofrecerle las máximas garantías. El piloto ha trabajado duro, de forma honrada y profesional durante todo este tiempo en busca de la confianza necesaria en el pilotaje de una 125 GP, pero los resultados y la regularidad no han acabado de llegar. A pesar de los dos podios conseguidos por Sergio (tercero en Qatar y Assen), la realidad es que su actual 8ª posición en el ranking general del mundial de 125 c.c. (a más de 110 puntos del líder), es un pobre bagaje para un proyecto que equipo y piloto pusieron en marcha con las máximas aspiraciones y con el objetivo de luchar por el título mundial. Con este panorama, Sergio Gadea abandona la categoría de 125cc para centrarse en proyectos futuros. Mientras tanto, nuestro equipo dará una oportunidad a un piloto joven como Josep Rodríguez, de 17 años, para apoyarle en su formación y crecimiento deportivo a lo largo de los próximos Grandes Premios sin presión alguna ni necesidad de resultados inmediatos. El joven piloto procedente del CEV (cuarto en la última prueba celebrada en el circuito de Albacete), ya ha participado en alguna ocasión como wild card y ahora podrá hacerlo como compañero de Viñales hasta final de año.

Su compañero en 125cc Maverick Viñales ha empezado esta semana el curso escolar para afrontar los estudios de bachillerato. Pero Maverick lo hará en un lugar muy especial. Gracias al apoyo del Consell Catalá de l'Esport, y a la Federación Catalana de Motociclisme, Viñales dispone de una beca para afrontar sus estudios, en régimen de interno, en el CAR (Centro de Alto Rendimiento) de San Cugat. Gracias a ello, el joven piloto de Roses alternará los estudios con la preparación física en una de las mejores instalaciones que existen para ello y por las que han pasado grandes deportistas. Como es lógico, Viñales está entusiasmado ante esta nueva posibilidad que se le brinda y a buen seguro la aprovechará al máximo.

En Moto2 Tito Rabat confía en obtener un buen resultado en el G.P. de Aragón. Motivos para pensar en ello no le faltan, especialmente si tenemos en cuenta el fantástico podio obtenido en Indianápolis y la excelente carrera que realizó en Misano, pese a partir muy retrasado. Está claro que Rabat ha cogido un tren de buen ritmo y buenos resultados que no quiere dejar pasar. El que quizá no esté en plena forma, pero sí estará sobre la moto, es su compañero de equipo Yonny Hernández que afortunadamente vuelve a la acción después de no asistir a dos carreras debido a las lesiones que se produjo en la caída del G.P. de Brno. Sin duda, una buena noticia para todos los componentes del Blusens STX Europa FM.

Los horarios de carrera son:

11h - 125cc

12:15h - Moto2

14h - MotoGP