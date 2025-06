Todo sobre el Museo Lola Índigo: dónde es, horario y fechas de visita

Lola Índigo quiere que su concierto en el Metropolitano de Madrid sea único y especial, y para ello ha anunciado un museo exclusivo donde sus fans podrán disfrutar de una gran exposición con elementos destacados de la carrera de la artista.

"No sabéis la ilusión que me hace anunciar Museo Lola Índigo", comenta la artista en un vídeo para Instagram. "Llevamos años guardando cosas. Tengo cosas por un tubo de videoclips, de conciertos... El equipo ha estado buscando cosas por ahí que estaban perdidas y las han conseguido. Vais a ver cosas en el museo que vais a flipar. Yo he flipado. Son cosas de todos estos ocho años, cosas que van a recordar a momentos".

Dónde es el Museo Lola Índigo

Esta cita especial tendrá lugar en Madrid, en UMusic Shop (C. de Carretas, 10, Centro, 28012 Madrid). Allí también se establecerá una pop-up para vender "merchandising exclusivo".

Fechas y horario del Museo Lola Índigo

Los fans de la cantante podrán acceder al Museo Lola Índigo "por orden de llegada" dos días antes del concierto en el Metropolitano, el mismo día del show y un día después.

12, 13 y 15 de junio de 11:00 a 19:00

14 de junio de 11 a 17:00

El Museo Lola Índigo "es para todo el mundo, pero sobre todo para los fans. Está guapísimo poder contarlo todo antes del concierto", explica la propia artista, visiblemente emocionada ante este proyecto.