JJ, ganador de Eurovisión 2025, anuncia nueva música y evita la polémica: "Hay que obececer las reglas"

Johannes Pietsch, conocido artísticamente como JJ, se alzó ganador de Eurovisión 2025 por Austria con Wasted Love, la primera canción de este joven de 24 años que busca desarrollar una carrera como solista.

Tras su éxito en el festival europeo, el austriaco quiere seguir indagando en su faceta artística. Para ello, está trabajando en un remix de Wasted Love y en nueva música: "Voy a dejar que Wasted Love tenga su merecido bombo publicitario. Lanzaremos un remix de la canción muy pronto y, si todo va bien, de cara al final del verano saldrá una nueva canción, algo que espero con muchísimas ganas. Luego editaré un EP y espero salir de gira. Me encantaría venir a España...", desvela JJ en su entrevista con Europa FM, donde evita pronunciarse sobre los conflictos políticos de Eurovisión.

"Incluyo cada pequeña parte de mí en todo lo que hago"

A nivel artístico, el cantante fusiona su interés por la ópera y el pop con su faceta personal: "En mi música, incorporo cada parte de mí: mi esencia queer, mi origen filipino, mi herencia austriaca, una rica cultura musical... Incluyo cada pequeña parte de mí en todo lo que hago, y estoy muy contento de poder representar a cada pequeña comunidad de la que formo parte", cuenta JJ.

De la Ópera Estatal de Viena a ganar Eurovisión 2025

JJ se desarrolló como intérprete en la Ópera Estatal de Viena, aunque tras su victoria en Eurovisión ha decidido poner fin a esa etapa: "No tendré tiempo suficiente porque una producción de ópera ocupa mucho de tu tiempo, pero tengo muchas ganas de continuar con esta carrera pop porque es lo que siempre quise cuando era niño".

Wasted Love llegó durante una sesión de estudio junto a Taya, la representante de Austria en Eurovisión 2023 que propuso presentar la canción al festival. La televisión del país, ORF, decidió de manera interna que la de JJ era la mejor propuesta, y el resultado demostró que así era: obtuvo 436 puntos, a suficiente distancia de Israel y Estonia para ganar.

"Estoy muy contento de que mi primer sencillo se haya celebrado tan bien en toda Europa, y tengo muchas ganas de hacer música nueva con el mismo estilo. Quería esperar al momento adecuado para dar a conocer mi arte al público, para encontrar un buen equilibrio entre pop y ópera, porque eso es lo que quería hacer", cuenta JJ, que asegura que la historia de amor de Wasted Love está inspirada en una "experiencia personal".

"Ahora que te has ido / Solo me queda amor desperdiciado", dice el estribillo. "Tuve un año muy difícil. Pasé por una mala separación. Tenía demasiado amor para dar y no se me devolvió nada. Pensé que tal vez si ponía más, algo saldría a cambio, pero nada funcionó. Quería hablar sobre esa experiencia en la canción, para ayudar a otras personas a salir de su situación si tenían algo así", cuenta el austriaco.

Sobre el 'popera' y las comparaciones con Nemo

JJ es contratenor y llega a notas de soprano, algo que define y definirá su carrera como solista. Para él, su estilo musical es el popera. "Quería hacer algo diferente que no se hubiera escuchado antes, pero algo que me gustase hacer. Así que decidí incorporar los dos mundos musicales con los que crecí, que eran el pop y la ópera. Y ahora, gracias a Eurovisión, me he dado cuenta de que a mucha gente le gusta mucho la ópera", asegura.

"Me sentí muy honrado de que la gente me comparara con Nemo, pero somos muy diferentes"

Su capacidad vocal ha generado numerosas comparaciones con Nemo, le ganadore de Eurovisión 2024 por Suiza con The Code. "Me sentí muy honrado de que la gente me comparara con Nemo, porque ¿quién no quiere que lo comparen con quien gana Eurovisión? Fue un gran honor, pero somos muy diferentes. Mi canción es pop clásico con tecno, mientras que la de Nemo tiene elementos clásicos y se mezcla con el rap y el pop", explica.

Detrás de los focos de Eurovisión

La actuación ganadora de Eurovisión tiene un pequeño sello español, ya que JJ quiso contar con Sergio Jaén como escenógrafo: "Recordé su puesta en escena para Bambie Thug porque se me quedó grabada en la cabeza y decidimos preguntarle si quería trabajar con nosotros. Estaba tan apasionado con la canción... Hizo una presentación completa en PowerPoint sobre cómo quería que fuera la puesta en escena y se llevó también a Borja Rueda, quien me ayudó con algunos movimientos sobre el escenario para darle un aspecto más elegante", comenta el austriaco sobre su actuación en blanco y negro con una barca a la deriva.

JJ | Pavla Hartmanova

Más allá de las cámaras y del trabajo, JJ hizo grandes amigos en Eurovisión con los que mantiene el contacto por un grupo de WhatsApp: "Son amistades para toda la vida. Estoy muy cerca de Sissal de Dinamarca, Kyle [Alessandro] de Noruega, Miriana [Conte] de Malta… hablamos casi todos los días. Fue una gran experiencia porque se aseguraron de cuidar el bienestar mental de todos; teníamos un espacio llamado 'área desconectada' donde no se permitían teléfonos ni cámaras. Era agradable estar con todos", desvela.

Precisamente, en caso de no haberse llevado la victoria, JJ habría querido que ganara Dinamarca con su amiga Sissal: "Estoy obsesionado con el europop y Hallucination estaba muy codificada en ese estilo. Es mi canción número uno más escuchada en Spotify, así que me hubiera encantado verla. Soy literalmente su mayor fan".

¿Y qué opina sobre la propuesta de España con Melody? "Su actuación fue una locura. Bailar, actuar y cantar a la perfección todo el tiempo es una locura. Y siempre tenía la misma energía al momento de actuar. Cada canción española que se envía a Eurovisión tiene un gran desempeño porque los españoles nacen artistas. Es increíble. Y me encantó Melody. Todos gritaban cuando estaba en el escenario", dice.

Eurovisión, polémicas y política

Pocas horas después de ganar Eurovisión, JJ dijo en una entrevista para El País que el festival necesitaba "cambios en el sistema de votación" y pidió que Israel no participara en 2026, algo por lo que tuvo que disculparse poco después asegurando que no volvería a hablar sobre el conflicto en Gaza.

"En un gran evento como este, siempre hay factores externos que se tienen en cuenta", explica JJ a Europa FM sin entrar en polémicas. "Eurovisión, al final del día, es solo música, tiene que ver con el arte, y se trata de expresarse y de ser tu verdadero yo en tu arte. Y eso es lo que debe seguir siendo. Tenemos tanta música hermosa que se crea en tantos países cada año... Estoy deseando ver cómo será el espectáculo del año que viene. Será increíble", añade.

"Todo el mundo tiene un lugar en Eurovisión"

Durante su charla con El País, el cantante también desveló que había intentado colar sin éxito una bandera LGTB en la final de Eurovisión, ya que este año los representantes no podían utilizar banderas que no fueran las de su país. Ahora, JJ habla de este tema desde otra perspectiva: "Nos comunicaron de antemano todas las reglas incluso antes de que fuéramos a Basilea. Se aseguraron de que todos supieran lo que estaba pasando, lo que iba a pasar. Me di cuenta de que hay que obedecer las reglas. El público podía llevar todas las banderas. Nos dimos cuenta de que la multitud ondeaba con orgullo todas sus banderas, lo que me hizo muy feliz. Se notaba que todo el mundo tiene un lugar en Eurovisión, y eso fue lo más bonito", dice para Europa FM.