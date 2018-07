Captura tu verano con una cámara Bloggie de Sony gracias a Pitbull

Para celebrar el estreno de Get it started , el nuevo tema de Pitbull, Europa FM te regala cámaras Bloggie de Sony para que inmortalices los mejores momentos de tu verano.

'GET IT STARTED'

Get it started es el primer single del próximo disco de Pitbull. Para esta canción el DJ y productor ha vuelto a contar con la colaboración de Shakira, que tras el bombazo que fue Rabiosa, no podíamos esperar menos de este nuevo tema.

Para celebrarlo en Europa FM te regalamos cámaras Bloggie de Sony para que inmortalices los mejores momentos de este verano. La Bloggie de Sony captura fotos con nitidez y brillantes vídeos HD con sonido que podrás compartir fácilmente en Internet. Sólo tienes que apuntar, disparar y conectarla a tu ordenador directamente a través del USB que lleva incorporado.

Para conseguir tu Bloggie de Sony estate muy atento a Euroclub desde el lunes 16 al viernes 20 de julio de 21h a 23h y Xavi Martínez y Laura Trigo te dirán cómo conseguirla.