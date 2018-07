El 26 de junio podremos escuchar 'Get it started for life' de Pitbull y Shakira

El próximo martes 26 de junio Pitbull estrenará Get it started for life junto a Shakira. Pitbull ha querido repetir colaboración con la de Barranquilla para el que será el avance de su próximo disco, Global Warming .

Pitbull está imparable. En plena gira de Planet Pit no debe estar descansando ni un solo momento ya que a la vez está preparando Global Warming, su próximo disco de estudio. Aunque la publicación de este nuevo trabajo está prevista para septiembre, el cubano no quiere dejar a la espera a sus fans y el próximo martes 26 de junio ofrecerá un avance.

Se trata de un tema llamado Get it started for life donde colabora Shakira, que viendo el éxito que tuvo su anterior dúo con Rabiosa no nos queda duda de que será todo un exitazo.

En cuanto al videoclip de la canción, según la página francesa News de Stars, se grabará el viernes 22 de junio en una cueva situada en Cardona (Barcelona).

¿Preparados para un nuevo éxito de Pitbull?