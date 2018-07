Concierto exclusivo de Carlos Jean en las pistas de esquí de Formigal

¡Calentaremos el ambiente! ¿Resistirá la nieve? Europa FM y Aramón te traen a Carlos Jean en concierto a la estación de Aramón Formigal el próximo sábado 10 de marzo. No te pierdas esta experiencia única a 1.900 metros de altitud.

Europa FM y Aramón te permiten disfrutar de una experiencia única en pleno corazón de las pistas de esquí de Formigal con un concierto exclusivo de Carlos Jean el próximo sábado 10 de marzo. El músico y productor hará vibrar a todos los esquiadores con su sesión a pie de pistas en la Terraza de Anayet donde pincharán, entre otros éxitos, sus conocidos temas Lead the way o Gimme the base.

Desde por la mañana, el DJ Roberto Jean irá calentando el ambiente para dar paso a Carlos Jean a las 14h, que subirá al gran escenario piramidal que se está preparando para la ocasión y que promete ser una experiencia inolvidable.

Acércate el próximo sábado 10 de marzo a las pistas de Aramón Formigal y disfruta de esta fiesta en la nieve totalmente gratuita. O si lo prefieres, la estación de Formigal ofrece una oferta de transporte + consumición por 10 euros. Más información en formigal.com.

¿Quieres acceder a la zona VIP para disfrutar de catering y bebidas por la cara? Las 20 primeras personas que envíen un correo electrónico a concurso@europafm.es con el asunto CARLOS JEAN y su nombre completo (nombre y dos apellidos) ganarán pases VIP dobles para ellos y sus acompañantes y ponerse las botas en con un concierto diferente en un paraje único. Tienes tiempo de participar hasta el viernes 9 de marzo a las 14h, momento en el que publicaremos el listado de ganadores.

GANADORES:

Miriam Ostiz Sánchez

Rubén Castro Prada

Alfonso Domínguez Delgado

Ángela Carballo Santamaría

Luis José Vallejo Pérez

Germán Navas Rodríguez

Virginia Serrano Marín

Pedro Monteagudo Val

Isabel Petra Redondo Ramis

Mikel Pellejero Garatea

Alberto Manteca Martínez

Ana Isabel Gracia Izuel

Luciola Castán Aranda

Verónica Moreno Alonso

Yolanda Benito Maella

Florin Marian Virstiuc

Helios Buil Lax

Desiree Villacañas Fernández

Raquel García Borreguero

Víctor Lafaja Canales