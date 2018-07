Consigue una camiseta firmada por Alejandro Sanz

¿Quieres conseguir una camiseta firmada por Alejandro Sanz? No te pierdas Levántate y Cárdenas y Euroclub del 8 al 12 de octubre y entérate de cómo hacerte con la tuya.

Alejandro Sanz ha publicado recientemente La Música No Se Toca, su noveno álbum de estudio del que ya se han extraído dos singles, No me compares y Se vende.

La Música No Se Toca ha debutado en el número uno de las listas de ventas físicas y digitales de España, Estados Unidos y Latinoamérica, y ya ha alcanzado el doble disco de platino.

Para celebrar el éxito del artista madrileño, en Europa FM queremos regalarte camisetas firmadas por Alejandro Sanz. Estate muy atento del lunes 8 al viernes 12 de octubre a los programas Levántate y Cárdenas y Euroclub porque te explicarán cómo conseguir la tuya.