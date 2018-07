Consigue tu disco de 'Lokura Latina'

Lo latino está de moda. Si hace poco te descubríamos los diez mejores éxitos del ElectroLatino, ahora te traemos un regalo para que no dejes de bailar.

Lokura Latina es el primer disco de la saga I Love Verano 2012 de Roster Music, un recopilatorio que se estrena entre los más vendidos en su primera semana a la venta y que incluye los mayores éxitos latinos del momento: Pitbull, Michel Teló, José de Rico & Henry Mendez, Fuego y muchos más que hacen que este disco sea imprescindible para este verano.

Si quieres conseguir un disco de Lokura Latina te proponemos un concurso muy sencillo. En la columna derecha encontrarás un audio 'Lokura Latina Mix' que incluye fragmentos de cinco temas incluidos en el tracklist de este recopilatorio. Si eres de los primeros en adivinar el título e intérprete en el orden en el que aparecen serás uno de los ganadores. En cuanto las adivines, rellena el formulario que encontrarás justo debajo. ¡Corre que sólo hay 20 copias!

GANADORES:

Eva Moreno (Franqueses del Vallés - Barcelona)

Javo DJ (La Carolina - Jaén)

Pablo García (Arcos de la Frontera - Cádiz)

Esteban López (A Coruña)

Salva Llàcer (Algemesí - Valencia)

Javier López (Barcelona)

Mario Gil (Salamanca)

Pedro Javier Rebolledo (Madrid)

Beatriz López (Castellnovo - Castellón)

Miguel Bermejo (Sevilla)

Diego Ortega (Logroño)

Miguel Ángel Diaz (Alcalá de Henares - Madrid)

Irene Oliver (Sabadell)

Rosa Ana Ochoa (El Redal - Logroño)

Sergio Menor (Manzaneque - Toledo)

Montserrat Arias (La Zubia - Granada)

Soraya Griñán (Castellón de la Plana)

José Antonio Junquera (San Fernando - Cádiz)

Ainoa Jiménez (La Gangosa - Almería)

Jairo Videira (A Guarda - Pontevedra)

Tracklist Lokura Latina:

1- Michel Teló - Ai se eu te pego

2- Jose de Rico & Henry Mendez - Te fuiste

3- Dyland & Lenny - Pégate más

4- Buxxi - Como tú no hay dos

5- Fuego feat. El Potro Álvarez - Una vaina loca

6- Chino&Nacho - El Poeta

7- Comando Tiburón feat. Mach & Daddy - Pasado pisado

8- Big Yamo feat. Vao 18K - Entre la playa ella y yo

9- Jose de Rico feat. Henry Mendez - Rayos de sol

10- Charly Rodriguez - Me enamoré

11- Luis Vázquez & Kato Jimenez feat. Jesús Sánchez - Dime que me quieres

12- Marco Hinojosa feat. Don Latino & Pancho Bi Jah - Pa ti pa mi

13- MDS feat. Mr. Rommel - Shake your body now

14- Gocho feat. Jowell & Omega el fuerte - Dándole

15- Sunrise Inc. - Niña

16- Omega - Si te vas (Que tengo que hacer)

17- Pitbull - Bon, Bon

18- Karmin Shiff & Da Brozz feat. Kryz Santana - Bamba Loca

19- Narcotic Sound & Christian D - Dança Bonito

20- Mendoça Do Rio - Magalenha 2012