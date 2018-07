Día Kylie Minogue en Europa FM

Kylie Minogue vuelve a las pistas de baile con su álbum Kiss Me Once, el primer trabajo que la australiana publica tras firmar un nuevo acuerdo de management con la compañía de Jay-Z, Roc Nation.

Into the blue es el single de presentación de este disco que cuenta con colaboraciones de la talla de Pharrell Williams en el tema I Was Gonna Cancel, Enrique Iglesias en Beautiful,MNEK (Rudimental, Duke Dumont) en Feels So Good, Ariel Rechtsaid (Vampire Weekend, HAIM) en If Only o Greg Kurstin (Ellie Goulding, Pink) en Sleeping With The Enemy.

