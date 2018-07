Kylie Minogue no olvida a su ex en 'Into The Blue'

Kylie Minogue no olvida a Andrés Velencoso en su nuevo videoclip Into The Blue, el primer single de su último disco Kiss me Once , que saldrá publicado el próximo 17 de marzo.

PRIMER SINGLE DE 'KISS ME ONCE'

Ya está aquí el último videoclip de Kylie Minogue, el primer single de su nuevo disco Kiss Me Once que saldrá a la venta el próximo 17 de marzo.

En él podemos ver a Kylie derrochando sensualidad, con un vestido dorado, de fiesta y viviendo una noche loca al lado de un modelo francés llamado Clement Sibony, muy parecido fisicamente a su ex, Andrés Velencoso.

Parece que tras su ruptura hace algunos meses, la australiana no ha acabado de olvidar al modelo español y este videoclip podría ser la historia de amor vivida con él.

El videoclip lo ha dirigido Dawn Shadforth y está rodado con una cámara de 16 mm, en blanco, negro y dorado, lo que le da un toque de glamour y recuerda a otros videoclips de la cantante como What Do I Have To Do o Where is The Feeling.

A pesar de que no es el mejor trabajo de Kylie Into The Blue es una canción pegadiza y muy bailable que puede convertirse en un gran éxito.

