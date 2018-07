Escucha al completo 'Kiss Me Once' de Kylie Minogue

A una semana de su publicación oficial y antes de que se filtre en la red, The Guardian comparte el streaming de Kiss Me Once al completo, el nuevo álbum de Kylie Minogue.

Portada de 'Kiss Me Once' de Kylie Minogue / europafm.com

The Guardian ha compartido el streaming oficial de Kiss Me Once, el nuevo disco de Kylie Minogue.

Una semana antes de su publicación ya puedes escuchar al completo los once temas que componen este nuevo trabajo presentado por Into the blue.