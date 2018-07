Europa FM te lleva al concierto de 50 Cent, Nach y Zedd en Barcelona

Ven a vivir un final de fiesta con los X Games Music, una noche musical que tendrá lugar el sábado 18 de mayo. La competición deportiva que reúne a los máximos exponentes de deportes extremos culminará con un concierto donde podrás escuchar en directo a estrellas mundiales

En un marco incomparable, el Poble Espanyol vestirá sus mejores galas para acoger la actuación de 50 Cent, referente internacional del Hip Hop con innumerables discos en lo más alto de las listas musicales y un Grammy al mejor actuación de rap en grupo. Saltó a la fama apadrinado por Eminem con la canción In da club, incluida en su disco Get Rich or Die Tryin.

El rapero español Nach, referente del Hip Hop nacional alabado por su calidad en la lírica y el DJ y productor ruso Zedd completarán el cartel de artistas que actuarán en el X Games Music.

En EuropaFM.com regalamos entradas dobles para X Games Music. Desde el lunes 13 al viernes 17 de mayo haremos una pregunta diaria, ¡participa contestándola correctamente en el módulo que aparece a la derecha de este artículo y consigue la tuya!

